Los equipos de Regional no ganan

El San José no tuvo su día ante el Villamuriel en un encuentro en el que los sorianos estrellaron dos balones en la madera por medio de Rebollar y de Ibra. Los palentinos se adelantaron pronto en el marcador al transformar un penalti y el San José tuvo que ir a remolque. Ya en la segunda parte ampliaba la ventaja el conjunto visitante y todo se puso muy cuesta arriba para el equipo colegial. David, que salía desde el banquillo, recortaba distancias a los dos minutos de estar sobre el césped. Le quedaba tiempo al San José para conseguir un empate que nunca llegó.

Tardelcuende

Visitaba el Tardelcuende a un Bosco de Arévalo que tenía opciones matemáticas de perder la categoría en caso de perder y que esa derrota fuese acompañada de un resultado favorable del Venta de Baños, pero no se cumplió ni una ni otra.

El Tardelcuende visitaba Ávila con los deberes de la salvación en la Regional Preferente ya hechos hace jornadas y con ganas de seguir sumando puntos. A los diez minutos de partido, los pizorreros disponían de la primera ocasión de peligro, pero Guille fallaba en el mano a mano con el portero del conjunto local. Tras regatear al portero, se escoró demasiado y la pelota se fue al lateral de la red.

Pero los visitantes apretaban y cuando el descanso se acercaba, Jorge Corredor combinaba una muy buena combinación ofensiva, definiendo a la perfección ante el portero local, que no pudo hacer nada. Y sólo tres minutos después, Guille remataba a bocajarro un centro lateral para poner el 0-2 al borde del descanso. Parecía que el partido estaba sentenciado, tras haber recibido poco peligro de los locales.

Al volver de los vestuarios, en una de las primeras acciones, el Tardelcuende cometía penalti y Seidan recortaba distancias desde los once metros, superando con la zurda a Edu, que había adivinado la dirección pero no pudo atajar el balón.

El partido se había equilibrado, los locales querían gastar su último cartucho para salvar la categoría y buscaban el empate, que conseguían a falta de veinte minutos para el final. En el tramo final, dispusieron de otro penalti para completar la remontada y ganar el partido, pero ésta vez Edu sí que logró detener el lanzamiento y salvar un punto del desplazamiento Colegio Salesianos, que sabe a poco tras ir ganando 0-2, pero que incluso pudo ser peor. El Tardelcuende fue de más a menos.

Calasanz

El Calasanz visitó a un Arandina muy necesitado de puntos. Al menos, más que el Calasanz. Ambos conjuntos tenían como claro objetivo el evitar la derrota. Ninguno de los dos podía permitirse perder puntos, ya que el descenso esta cerca de ambos. Perder suponía entrar en problemas. Los visitantes salieron a por la victoria, y lo demostraron con el tanto de Iván un poco antes del descanso. El juego visto en la primera mitad demostró la igualdad entre los dos equipos, donde el Calasanz disfrutó de mayor cantidad de ocasiones pero nunca sin sobresalirse del rival.