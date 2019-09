«Es clave la estrategia y ganar era importante»

Luis Carrión compareció en la sala de prensa de Los Pajaritos con la satisfacción de haber logrado tres puntos de gran importancia tras un cambio en sus jugadores tras el descanso. «Podría decir mil cosas de lo que hemos comentado en el descanso pero el cambio es en algunos desajustes en la presión. Los jugadores han creído que se podía ganar y han presionado más arriba, hemos estado mejor, aunque en la primera hemos sufrido en alguna salida de balón pero tampoco estábamos tan horrorosos. Ha sido un partido igualado, hay que creer que corriendo todos juntos y a la vez vamos a correr menos y eso cuesta creerlo», comentó el técnico que siguió con el análisis. «Es importante el balón parado ofensivo y defensivo, nos han rematado y hemos defendido bastante, el golpeo de Curro ha sido bueno y la llegada de Escassi. La estrategia es clave. Hemos tenido un pensamiento grande en la presión, hemos sido valientes y hemos corrido mucho y así tienes más posibilidades de ganar, no siempre será así pero intentaremos que sea así. Era un partido bonito, un equipo de modelo de juego bonito, interesante para el espectador, no ha sido un partido aburrido para el espectador pero era importante ganar como lo será el miércoles», apuntó.

Míchel, técnico del Huesca

El entrenador del Huesca, Míchel se quejó del escaso acierto de sus jugadores. «Una primera parte muy buena pero con poco acierto, cuando no lo haces con cosas bien y con situaciones de ventaja está claro que el rival tiene sus armas, te contrarresta y por eso hemos estado más imprecisos en la segunda mitad. Hemos tenido más prisas y así no aparecen los espacios. Hemos sacado diez córners y no hemos tenido acierto», comentó. «Tras el gol hemos sido un equipo demasiado nervioso e incapaz de hacer una jugada que nos diera el empate. Tenemos que mejorar en el área porque tenemos opciones de hacer daño. Estoy contento con todo el mundo, la actitud es positiva y no creo que haya sido problema de los cambios, hemos querido meter más gol con Cristo. Tenemos que ver el alcance de la lesión de Raba pero tiene pinta de ser más de dos o tres partidos», añadió. «Con Cristo creemos que nos puede dar profundidad o pase de gol. Nos ha faltado precisión en el área contraria. Tengo confianza en los jugadores, tenemos mucho talento y arriba mucha gente que puede hacer daño. Hemos llegado con muchas acciones pero sin acierto para hacer el gol», insistió Míchel que se esperaba este Numancia, «trabaja y aprieta», y también un partido complicado.