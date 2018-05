«Es el momento, es el día»

César Palacios es numantino y osasunista a partes iguales, pero el domingo no tendrá el corazón dividido porque sólo piensa en que los tres puntos se queden en Soria y que el C.D. Numancia dé un paso casi definitivo para jugar el play off de ascenso. El director deportivo rojillo califica el partido ante sus paisanos como «vital» y no duda en decir que es «una final». Y es que el navarro tiene muy claro que «es el momento, el es día» para que los sorianos consigan el objetivo de la promoción.

Para que la tarde dominical sea redonda para los intereses numantinos, el apoyo de la afición soriana se antoja como fundamental. «Hay que lograr que el campo de Los Pajaritos sea una olla a presión y que Osasuna lo note», comentaba Palacios, quien lanzaba un mensaje arengando a los seguidores numantinos para que respalden a los suyos desde el primer minuto hasta el último.

El pasado de Palacios como osasunista es muy marcado y cuando se le pregunta por cómo afronta el choque afirma que «con ilusión, responsabilidad y preocupación porque casi no hay margen de error». El hecho de que su alegría suponga el adiós de Osasuna de optar por el play off le crea «sentimientos encontrados» porque es parte de mi vida, como lo es ahora el Numancia. Siento por Osasuna y siento por el Numancia, pero me debo por el Numancia». El dirigente reconoce que «ojalá este partido hubiera sido ante otro rival».

Palacios sólo piensa en clave numantina y tiene muy claro que el equipo ha realizado una gran temporada y ahora «nos merecemos ponerle la guinda al pastel de la Liga». Recalca que lo de Lorca fue un «disgusto», pero quiere pasar página porque «estamos centrados exclusivamente en ganar a Osasuna». El de Pamplona sabe que para conseguir la victoria «tendremos que ofrecer nuestra mejor versión para soñar con la posibilidad de subir a Primera».

El responsable rojillo visiona cómo puede ser el partido del domingo a las 16.00 horas y se atreve a decir que «espero un juego espeso y un marcador que se decidirá por pequeños detalles. Tendremos que saber controlar las emociones y quitarnos presión».

Palacios también analizaba a un Osasuna que durante todo el curso ha estado ‘haciendo la goma’ con la zona de promoción, pero que llega al tramo decisivo con las opciones intactas. «No es un equipo que juegue vistoso, pero saben a lo que juegan». El director deportivo destacaba la experiencia de muchos de los futbolistas osasunistas como por ejemplo los delanteros Xisco y David Rodríguez. Palacios no se fía lo más mínimo de sus paisanos y afirma que «después de lo que han pasado ahora son más peligrosos».

Osasuna siempre ha destacado por su poderío en El Sadar, pero esta campaña también está describiendo unos números notables a domicilio. «Fuera de casa es un rival serio y ordenado», señalaba Palacios.

Sorianos y navarros se la juegan en una jornada que va a ser especial y diferente para César Palacios. Un partido con mucho sentimiento, aunque con los colores rojillos del Numancia como prioridad.

Santo y seña en uno y otro club

Numancia y Osasuna son los clubes de su vida, los equipos que han marcado la trayectoria futbolística de un César Palacios que colgaba las botas en 2010 para emprender la aventura de la dirección deportiva numantina. Palacios es santo y seña en uno y otro club y goza de la admiración de uno y otro bando que el domingo miden sus fuerzas. El navarro entró a formar parte de las categorías interiores de Osasuna con once años y defendió los colores osasunistas hasta los 29 años. A lo largo de ese periodo formó parte durante once temporadas de la primera plantilla de un Osasuna que se consolidó en Primera División. Palacios ha sido uno de los grandes capitanes de la escuadra navarra y tiene el honor de haber dado el chupinazo en las fiestas de San Fermín. Fue un 6 de julio de 2000, año en que Osasuna subió a Primera División y se eligió al capitán del equipo para lanzar el chupinazo. Su etapa osasunista finalizaba en 2004 y ahí comenzó su etapa como numantino, primero como jugador y ahora como director deportivo de la entidad de Mariano Vicén. Palacios defendió durante seis temporadas los colores del Numancia, de 2004 a 2010, y en las cinco últimas fue el capitán del equipo. Su logro más importante en Soria fue el ascenso a Primera División en la temporada 2007-2008. El Numancia fue campeón de Segunda en la que fue una campaña sobresaliente.