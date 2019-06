La escalada de Huerta a la elite

«Es un orgullo que mi trayectoria se pueda comparar con la de Pablo Machín. Es verdad que tiene cierta similitud pero Pablo es un entrenador reconocido y contrastado». Con estas palabras José Alejandro Huerta respondía a la pregunta de si su carrera en los banquillos del C.D. Numancia es un calco a la del técnico de Gómara. Lo que es una realidad es la escalada de un hombre de la casa que a sus 37 años ha llegado al primer equipo después de once temporadas en los diferentes conjunto del fútbol base rojillo.

Álex Huerta comenzó su andadura en el Numancia como jugador hasta que a los 16 años se desligó del club para jugar en el equipo de su pueblo, en el Abejar en Liga Provincial, hasta los 31 años que fue cuando colgó las botas. «Jugaba de defensa central pero era un futbolista discreto», comenta el pinariego. Por entonces, Huerta ya compaginaba su rango de futbolista modesto con la de los banquillos. «Empecé a entrenar con 20 años en el C.D. Castilla», recordaba Álex.

Al echar la mirada atrás y revivir aquella etapa, Huerta no olvidaba la figura del ya fallecido José Ramón del Río como uno de sus mentores en este mundillo de los entrenadores. La otra persona que apostó por él fue Antonio Alfageme como coordinador de la cantera del Numancia.

En el C.D. Castilla estuvo seis años y entre sus logros está un titulo de la Liga Provincial cadete. Después ya iba a llegar su primera aventura como numantino, con Alfageme como su gran valedor.

Álex comenzó en el juvenil B rojillo y lo hacía en la Liga Provincial porque hasta entonces en esa categoría sólo existía el equipo A. Un equipo nuevo a los mandos del de Abejar para conseguir dos ascensos seguidos a Regional y a categoría Nacional. Había logrado méritos más que de sobra para ganarse la confianza de los responsables de la cantera y su siguiente escalón sería el conjunto juvenil A en División de Honor. Cuatro años en los que se alcanzaron los puestos sexto, octavo, undécimo y sexto, respectivamente.

Álex Huerta seguía medrando en el Numancia y su siguiente parada sería en el banquillo del filial. Fue una escalada inesperada y un tanto traumática ya que llegaba con la pretemporada ya empezada cuando Juan Carlos Moreno renunciaba al cargo. «Dani Lagunas sería mi ayudante en un año complicado, aunque finalmente se logró la salvación holgada desde la octava posición», recordaba.

En el Numancia B ha sido entrenador tres campañas hasta conseguir este año la clasificación para el play off de ascenso tras quedar cuartos en la Liga regular. «Ha sido un ciclo con línea ascendente», aseguraba Huerta, que ha encontrado el premio a su trabajo y a sus conocimientos en la pizarra. Álex ha llegado al fútbol profesional subiendo peldaño a peldaño.

"Quiero disfrutar de esta oportunidad"

Álex Huerta ya había tenido alguna reunión con Palacios en las que se le transmitía la satisfacción del club por la temporada que estaba realizando al frente del filial. El de Abejar se olía algo pero fueron en las últimas horas cuando se precipitaron los acontecimientos y la entidad le comunicaba la decisión de ascenderle al primer equipo como segundo entrenador. «Para mí es un premio y la verdad es que desde que llegué al Numancia siempre me he sentido valorado», afirmaba. Huerta no ha parado de subir escaleras y ahora lo que tiene claro en esta nueva etapa es «disfrutar de la oportunidad que se me da». No piensa en el futuro a largo plazo y cuando se le pregunta sobre si en su cabeza está la idea de llegar a ser algún día un primer espada es rotundo. «Para mí llegar al fútbol profesional ya es una ilusión y un reto muy bonito como para pensar más allá», sentencia. Huerta es un hombre de la casa, un hombre de club, que únicamente piensa en ser el mejor apoyo y la mejor ayuda posible de Luis Carrión como primer entrenador del Numancia. El día 12 de julio está a la vuelta de la esquina y ene l banquillo del Numancia se sentará un soriano que será la mano derecha del primer entrenador. Huerta se ha ganado a pulso el éxito y tras su brillante y rutilante paso por las categorías inferiores de la Ciudad Deportiva llega a la elite del fútbol profesional. Un reto y una ilusión después de casi dos décadas de formación.