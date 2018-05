Escassi se cae del derbi

Alberto Escassi se perderá el derbi regional ante el Valladolid por lesión y Jagoba Arrasate tendrá que buscar su sustituto en el centro de la defensa del C.D. Numancia. El malagueño tiene afectado el bíceps femoral de su pierna izquierda, lo que puede ser la antesala de la rotura muscular, y no se le forzará para este sábado. El objetivo es que pueda estar con el equipo en el desplazamiento al terreno de juego del Lorca.

Escassi acababa el partido del pasado domingo ante el Oviedo con molestias y en el entrenamiento del miércoles tenía que abandonar la sesión al notar malas sensaciones. Las pruebas han revelado que no padece rotura, aunque se aconseje que no fuerce la zona ya que podría llegar una lesión que le dejase en el dique seco las siguientes semanas.

Su ausencia ante el Valladolid es importante, pero lo que no quiere perder el cuerpo técnico es al jugador durante un periodo de tiempo más amplio. Y es que Escassi es un futbolista muy importante para este Numancia, especialmente para su sistema defensivo. Sin él se abre la puerta para dos efectivos como Elgezabal y Carlos Gutiérrez.

La pareja de centrales del Numancia en las últimas semanas la han formado el propio Escassi y Carlos Gutiérrez. Ambos han estado en el once inicial rojillo ante Oviedo, Nástic de Tarragona y Lugo. El dúo no jugaba en Alcorcón ya que Carlos Gutiérrez se caía del cartel por un proceso febril y el elegido fue Elgezabal. Ante el Córdoba tampoco jugaron juntos ya que en esta ocasión fue Escassi el que estuvo enfermo. Dani Calvo fue el que actuó junto a Carlos Gutiérrez en el eje de la zaga. Ante Granada, Tenerife y Barcelona B sí que formaron en la línea defensiva. A tenor de estos datos, Escassi y Carlos Gutiérrez han sido los hombres de confianza de Arrasate en la mayoría de los encuentros de la segunda vuelta. Al míster no le quedará otro remedio que encontrar una nueva pareja.

Las opciones pasan por Elgezabal y Dani Calvo y vistas las preferencia del técnico parece complicado acertar con el sustituto. El dato que puede ayudar para conocer el central que acompañará a Carlos Gutiérrez es el que dice que Dani Calvo se ha quedado fuera de las últimas convocatorias y por ahí se podrían adivinar las ideas del entrenador numantino. Tanto uno como otro han demostrado que son jugadores de garantías para ser titulares.

Diamanka entre algodones. De cara al partido ante el Valladolid también preocupa el estado físico de Diamanka, que sigue arrastrando molestias en el aductor y que a lo largo de la semana no ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros. Diamanka forzó para jugar ante el Oviedo y habrá que ver cómo está de cara al choque ante el conjunto vallisoletano.