Escassi, mejor como central

Los números son muy significativos y estos dicen que para los intereses del C.D. Numancia es mucho mejor que Alberto Escassi juegue como defensa central. Las tres derrotas que ha encajado el conjunto de Luis Carrión en la presente temporada ante Alcorcón, Tenerife y Zaragoza han llegado sin el malagueño en el eje de la zaga. La lectura es clara para presentar a Escassi como el principal bastión de los rojillos. En las últimas cinco jornadas es inamovible en la línea defensiva y de momento se tiene que olvidar de su demarcación en el centro del campo.

Las cifras están encima de la mesa y reflejan que con Escassi como defensa central el Numancia ha sumado 20 puntos, mientras que el balance actuando como centrocampista se resumen en un raquítico punto, el sumado en el Carlos Tartiere ante el Oviedo. Bien es cierto que Carrión ya se ha decantado por el andaluz como defensa habiendo disputado diez partidos en esta demarcación y sólo tres como mediocentro. Hay que decir que Escassi fue baja por lesión en la segunda jornada ante el Tenerife, se perdió el encuentro en Santander por sanción y ante el Fuenlabrada fue suplente para entrar al terreno de juego en el minuto 60 como centrocampista.

Carrión arrancó la temporada con Escassi en el centro del campo ante el Alcorcón para apostar por Derik y Carlos Gutiérrez como centrales. El Numancia perdía 0-1 y para el primer desplazamiento Escassi fue baja por unas molestias físicas. Los rojillos caían en Santa Cruz de Tenerife.

Después de aquellas primeras dos derrotas, Carrión lo tuvo muy claro al apostar por el malagueño como defensa central. Ante Mirandés, Extremadura, Huesca, Deportivo de La Coruña y Elche el andaluz actuó como líder en la zaga. Contra los ilicitanos vio la tarjeta roja directa y Escassi se perdería el choque de El Sardinero por sanción.

A la siguiente jornada ante el Fuenlabrada, Escassi se quedó relegado al banquillo ya que en defensa jugaron Derik y Carlos Gutiérrez mientras que en el pivote actuaron Gus Ledes y Otegui. La roja que vio Curro Sánchez en el inicio de la segunda parte dio la oportunidad al del Palo a saltar al césped como centrocampista. El Numancia ganaba al Fuenlabrada.

Una semana más tarde Escassi repetía como pivote en el Tartiere en el empate ante el Oviedo. Continuidad en la parcela ancha ante el Zaragoza para firmar los sorianos la tercera derrota de la campaña liguera. Aquella semana tras el traspié ante los maños Carrión ya ensayó de nuevo con Escassi como defensa central, puesto en el que se ha mantenido en las últimas cinco jornadas de competición. En estos momentos su demarcación en el vértice de la defensa se da por hecho en cada una de las alineaciones que confecciona Carrión.

Otro dato importante para los intereses del Numancia dicen que Escassi marca cuando juega como central. Tres de los cuatro goles que ha anotado han llegado en acciones de estrategia.

"Para lo que quiera el míster"

Alberto Escassi se refería a la finalización del entrenamiento a su ubicación en el centro de la defensa en las últimas jornadas de Liga e indicaba «de central estoy cómodo y me he adaptado bastante bien. Estoy para lo que quiera el míster». No es novedad para el andaluz jugar en esa demarcación ya que tanto Arrasate como López Garai también apostaron por él en el eje de la línea defensiva.

El malagueño también se refería al momento dulce que está atravesando el Numancia e indicaba que «queremos continuar con esta dinámica. En los últimos 14 partidos sólo hemos sufrido una derrota y es la línea a seguir. En el campo estamos demostrando el trabajo que venimos realizando en cada uno de los entrenamientos. El equipo tiene ambición, ganas y hambre y por ello lucha hasta el último minuto».

Los rojillos tiene un plus de confianza y de cara al futuro quieren seguir dando alegrías. «Nos da igual el rival porque nosotros salimos a ganar. Eso sí, sabemos cómo es esta categoría y tenemos los pies en el suelo», señalaba Escassi en la zona mixta de Los Pajaritos.

También valoraba el desplazamiento de este domingo al feudo del Almería. «Es un equipo muy fuerte, que juega muy rápido y con el que hay que tener especial cuidado con su contragolpe». Escassi destacaba al extremo Lazo, que por la izquierda y a pierna cambiada es un auténtico puñal para las defensas contrarias. El andaluz reconocía que le «extraño» el cambio de entrenador en las filas almerienses porque «iban segundos y cuando algo va bien no hace falta cambiarlo». El Numancia buscará en Los Juegos del Mediterráneo la segunda victoria seguida como visitante.