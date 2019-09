Escassi vuelve a ser el héroe

El Numancia, que a poco más dos minutos para la conclusión del tiempo reglamentario perdía por 3-1 y estaba contra las cuerdas, revivió en un final apoteósico y logró sumar un punto que le supo a gloria cuando parecía tener todo perdido. Un mal inicio del segundo tiempo estuvo a punto de enterrar sus opciones de sacar algo positivo en Riazor después de adelantarse pronto en el marcador por medio de Escassi, héroe del empate en A Coruña con su gol en el tiempo añadido. Ya la temporada pasada el conjunto soriano había conseguido equilibrar un 2-0 del equipo coruñés tras una gran segunda.

No tardó en adelantarse en el marcador el conjunto soriano. Ya había avisado el equipo rojillo poco antes con un chut de Mateu desde la frontal del área que no cogió portería. Y en la siguiente llegada, en un saque de esquina botado por Currro desde la parte izquierda del ataque del Numancia, no encontró oposición Escassi para rematar con el pie en el corazón del área. Su chut golpeó en un defensa y le volvió al futbolista malagueño, quien, nuevamente sin un rival atento a la marca, batió por bajo a Dani Giménez. Al contrario que el año pasado en Riazor, cuando el partido se le puso con un 2-0 antes de la media hora de juego, esta vez el conjunto de Luis Carrión estaba por delante en el marcador.

Era el escenario soñado por el equipo soriano, que llegaba a A Coruña para medirse a un adversario sumido en las dudas generadas por un arranque con piezas sin engranar y cuya consecuencia ha sido exhibir una preocupante fragilidad defensiva que le había llevado a sumar un solo punto en las cuatro jornadas anteriores. Los silbidos afloraron, las miradas se dirigieron al palco y también al banquillo ocupado por Anquela, un viejo conocido de la afición soriana, que se ha visto contra las cuerdas al poco de comenzar su andadura en el Deportivo por los malos resultados.

Y pudo ser aún más propicia la situación para el cuadro numantino si el responsable del VAR hubiera entendido como penalti una acción dudosa en la que Higinio cabeceó un centro de Héctor Hernández, muy activo por el perfil izquierdo en esos minutos, y la pelota golpeó en Mollejo. La posible mano quedó sin sanción y el público en Riazor respiró aliviado.

Un lanzamiento a balón parado de Aketxe que Dani Barrio despejó con el puño reactivó al Deportivo con el minuto 26 ya cumplido. En la acción posterior, un centro desde la izquierda, Koné cabeceó por encima del larguero. Sin embargo, esa mejoría en cuanto a dominio y control de la situación no se plasmó en más oportunidades de peligro y el Numancia vivió tranquilo el tramo final del primer tiempo.

Si al conjunto coruñés le costaba un mundo encontrar las costuras para desvestir el entramado defensivo visitante, el Numancia era capaz de desbordar con facilidad en sus acometidas y el 0-2 pudo llegar poco antes del intermedio. Curro campó a sus anchas por la parte derecha del ataque, sorteó con facilidad la presencia de Salva Ruiz y Montero y puso un balón atrás que Higinio dirigió a la portería. David Simón, casi en la línea de gol, evitó el segundo gol de los pupilos de Carrión.

Todo el buen trabajo del conjunto soriano en el primer tiempo se le desmoronó en el inicio de la segunda parte en sendas jugadas a balón parado. Un córner de Aketxe en el que Mollejo, de cabeza, se anticipó a Mateu, restableció el empate y, con el equipo blanquiazul espoleado por la grada, poco después, una falta lejana de Aketxe se envenenó tras botar ante Dani Barrio, que no tuvo la destreza suficiente para evitar que la pelota se colara en su portería. Y otra falta de Aketxe, más lateral, pudo suponer el 3-1. El meta del Numancia volvió a dudar, no fue capaz de atajar el balón y Montero no pudo empujar la pelota a las mallas.

Una ocasión de Mateu hizo salir a su equipo del bache del primer cuarto de hora del segundo acto. Ambos técnicos, mientras, buscaron piezas de recambio en el banquillo.

Otro saque de esquina servido por Aketxe volvió a poner en jaque al Numancia, aunque ni Salva Ruiz en primera instancia ni Mollejo después acertaron con la portería. Tampoco Vicente Gómez en la siguiente jugada de peligro. El cabezazo del jugador canario se perdió por encima de la portería visitante.

Ya estaba sobre el campo Oyarzun, héroe de la remontada del curso pasado en Riazor, dando relevo a un Moha desdibujado tras un gran comienzo.

Dos contratiempos casi simultáneos complicaron aún más el intento del Numancia de obtener algún premio anoche. Mientras Oyarzun se desplomaba tras recibir un pelotazo en un lanzamiento de falta de Aketxe, y las asistencias entraban en el campo de inmediato y a la carrera para atenderle, Derik taponaba un centro con la mano. Un penalti que Koné transformó a la derecha del portero y que supuso el 3-1.

Los hombres de Carrión no bajaron los brazos y Derik enmendó su desliz en el área propia con un gol a centro de Zlatanovic que alimentó las esperanzas del conjunto soriano, que aprovechó las licencias defensivas del rival para hacer el 3-3 ya con el tiempo reglamentario superado en más de dos minutos. Escassi, a placer, situó el empate después de un buen centro de Iván Calero desde la línea de fondo.