Era una idea que tenían en mente «desde hace mucho tiempo» y este verano se hará realidad. El Río Duero, como colaborador del Ayuntamiento de Soria, ha logrado poner en marcha una escuela de verano de voleibol abierta para niños y niñas desde primero de primaria hasta cuarto de la ESO. La inscripción comenzará la semana que viene, justo después del Catapán y la actividad tendrá una duración de dos semanas en julio en las que los pupilos pasarán las mañana disfrutando del mejor voleibol soriano, con monitores llegados directamente de la Superliga.

«Si a mí me dicen de pequeño que me va entrenar Sevillano, un campeón de Europa, no sé, me hecho a llorar», confesó ayer Manu Salvador en la rueda de prensa en la que compareció, junto al entrenador Manolo Sevillano y el también jugador Álvaro Hernández, para presentar esta iniciativa.

Este es el segundo proyecto de la Academia Río Duero, que nació el año pasado uy que empezó con la iniciativa Río Duero Escolar, que ha llevado a las escuelas hasta Los Pajaritos y que ha permitido que 120 niños se hayan integrado en la disciplina.

La escuela de verano se desarrollará del 9 de julio hasta el día 20, de lunes a viernes, en el polideportivo San Andrés. El horario es escolar, de 9.30 a 14.00 horas, almuerzo incluido, y a la actividad, como apuntó Sevillano, se pueden apuntar todos los interesados.

«No necesariamente tienen que ser niños que sepan, sino que pueden ser gente que quiere iniciarse». Además, para aquellos que ya jueguen, servirá para mantener la actividad entre el final de una temporada y la siguiente.

Y habrá más que entrenamiento. «Va a haber juegos, yincanas, muchas cosas... y luego podrán disfrutar de la piscina, aprovechando que se realiza en el San Andrés», apunto el entrenador.

La escuela está dirigida a niños y niñas nacidos en el año 2001 y hasta los de 2011. Es decir, de benjamín hasta cadete. Con los más pequeños, el aprendizaje «estará más enfocado a la iniciación en la actividad deportiva, no solo del voleibol, si no de varios deportes y juegos tradicionales». Con los más mayores, «las actividades irán enfocadas sobre todo en el propio voleibol y en la iniciación o perfeccionamiento del mismo, dependiendo del nivel de los alumnos y alumnas».

Uno de los puntos fuertes de esta escuela, según puntualizó Salvador, es el hecho de que las actividades están impartidas por diferentes profesionales, algunos de ellos jugadores del RíoDuero, en la máxima categoría nacional. También jugadoras y entrenadoras del club. En total serán diez monitores, cinco mujeres y cinco hombres.

El primer verano en el que se constituyó el club como Río Duero Soria, la entidad ya recuperó el torneo de verano ‘Voley Plaza’, y una vez que esta cita ya está consolidada, se lanzan a por la siguiente iniciativa.

Las plazas son ilimitadas y los organizadores esperan, como dijo Hernández, llegar a las 100 inscripciones, teniendo en cuenta que aunque son dos semanas de campus, existe la flexibilidad de poder apuntarse solo a una u otra.

Como parte del programa municipal para el verano 2018 del Ayuntamiento de Soria, las inscripciones se realizarán en el propio Consistorio en un primer plazo que tendrá lugar entre los días 7 y 14 de este mes. En virtud de las inscripciones en este primer plazo, se abriría uno posterior.