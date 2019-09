«Esperamos dar un buen nivel fuera»

El entrenador del Numancia, Luis Carrión, apuntó ayer en la sala de prensa antes de viajar a tierras extremeñas, la necesidad de ofrecer un buen nivel fuera de casa. «Veníamos buscando desde la pretemporada, pero por diferentes motivos no lo habíamos conseguido, mantener la portería a cero y lo conseguimos. El equipo dio un buen nivel y esperamos mantenerlo de nuevo aunque sabemos que es un partido complicado», analizó. Sobre las dificultades que encuentra el club soriano para imponerse lejos, el técnico no cree que debía existir muchas diferencias. «No debería haber muchos cambios entre casa y fuera. Con nuestra gente, en casa, siempre es más fácil, pero deberíamos ir allí con la intención de conseguir los tres puntos, sabiendo que ellos están necesitados, que son un buen equipo, pero nosotros también. Hemos trabajado toda la semana para pelear los tres puntos y no un empate. La mentalidad del equipo debe de ser de equipo grande, de ir a ganar allí. Nos costará pero lo vamos a intentar», confesó.

Sobre el Extremadura, rival de hoy, Carrión destacó que ha perdido dos de sus enfrentamientos en la recta final de sus enfrentamientos. «Lo más normal es que llevara tres puntos porque los dos últimos partidos los ha perdido al final en acciones de estrategia defensiva que les ha costado puntos», comentó el entrenador, que analizó a su oponente. «Es un buen equipo, bastante junto en la presión, con dos mediocentros con piernas y trabajo, con bandas rápidas a veces a pierna cambiada, con Kike Márquez, que es un jugador de alto nivel... Es un equipo que juega bien al fútbol, tiene jugadores para ello. Como todos los equipos tiene sus puntos débiles, no los voy a comentar para no dar pistas de por dónde les podemos hacer daño, creo que son explotables y vamos con la convicción de que si hacemos bien las cosas podemos ganar si tenemos acierto», indicó.

Que únicamente se ganara al Extremadura la temporada anterior en las salidas fuera de Soria no es un hecho que al técnico le ponga más en guardia. En otros desplazamientos también se jugó bien aunque no se alcanzó la victoria. «Jugaron mucho mejores partidos en otros lados. En Tenerife se empató pero se jugó muy bien. Frente al Deportivo se hizo una segunda parte muy buena para ganar. Frente al Extremadura recuerdo que se sufrió mucho. El resultado a veces no es que sea muy significativo a como se ha jugado. No tenemos que mirar mucho eso porque el Extremadura es otro equipo y nosotros, también. Intentaremos conseguir los tres puntos porque es muy importante para nosotros», argumentó.

Con la salida del equipo de Borja Viguera, Carrión cuenta con Higinio, Guillermo, Zlatanovic y los jugadores de banda y mediapuntas para armar el ataque rojillo. El técnico cree que debe elegir bien a la hora de confeccionar el ataque. «Higinio realizó un buen partido el otro día y Guillermo, una buena pretemporada. Contamos con ellos dos y con Igor Zlatanovic. Es una posición en la que estamos bien, tenemos jugadores para lo que buscamos. El otro día el equipo jugó diferente y estuvimos bien. Tenemos jugadores de banda de ruptura, de buen golpeo. Tenemos que elegir bien en cada uno de los partidos. Estoy contento con ellos», reconoció.