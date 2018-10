«Espero un equipo atrevido y sin miedo»

El entrenador del C.D. Numancia, Aritz López Garai, respeta al máximo al rival de esta tarde pero para nada le tiene miedo a Las Palmas, un equipo al que valoró en su comparecencia ante los medios antes de emprender el viaje a la isla. Pero el míster rojillo quería dejar a un lado las cualidades del adversario y centrarse en los suyos porque espera un Numancia «atrevido y sin miedo». El de Basauri añadía que quiere que los suyos estén «sueltos y compitan bien». Un Numancia con personalidad en el feudo de uno de los claro candidatos a subir a Primera División a final de temporada.

López Garai reconocía que los numantinos se desplazan a Las Palmas con la moral por las nubes después de las dos últimas victoria en casa, aunque destacaba que «lo hecho hasta ahora no nos sirve para nada en el partido de esta jornadas». El preparador vasco sabe de la complejidad de vencer en el Estadio de Gran Canaria pero se mostraba ambicioso y señalaba que «ya toca ganar fuera». Un triunfo en el feudo amarillo «nos supondría un importantes espaldarazo».

Sobre el papel, Las Palmas parte como favorito para conseguir sumar los tres puntos, aunque «a una sola bala somos capaces de competir con cualquiera», apuntaba el míster».

El conjunto canario es uno de los descendidos de Primera el pasado verano y su único objetivo es volver a subir a la máxima categoría. «Las Palmas está hecho para ascender. Es una plantilla muy buena y cuenta con un entrenador con mucha experiencia», afirmaba Garai. Y es que para el técnico numantino el rival de esta tarde es, junto con el Málaga y el Deportivo de la Coruña, candidato para estar en zona de ascenso directo. Con una nómina de futbolistas destacada, en la punta de ataque destacan Rubén Castro, Araujo y Rafa Mir.

El vizcaíno no quiso desaprovechar la ocasión para alabar el apoyo de la afición soriana en el partido del pasado fin de semana ante el Zaragoza. «La afición estuvo sensacional y ojalá esta comunión se alargue en el tiempo». Sobre el once no dio demasiadas pistas, aunque después de los dos últimos resultados ante Extremadura y Zaragoza parece que las variaciones no serán demasiadas.