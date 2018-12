La estadística no es benévola. El Río Duero lleva ocho puntos en 10 jornadas y sin paños calientes la comparativa con los cursos anteriores deja dudas. En su sexta comparecencia en Superliga en esta última etapa del club soriano, el equipo referente de la disciplina en la provincia no había registrado unos números tan bajos. Ni en la clasificación ni en el cómputo de puntos. Ni siquiera en la diferencia de set ganados y perdidos.

Que no ha sido el de los sorianos un buen inicio de curso no es una novedad, pero incluso desde el noveno puesto es justo destacar que el futuro no es tan negro como en las más funestas proyecciones podría anticiparse. Con ello, los números avisan. Solo los 13 puntos que los sorianos habían hecho en la 2013/2014 hasta la jornada diez se quedan más o menos cerca de los ocho actuales. Entonces, los de Alfonso Flores habían ganado cuatro partidos y habían perdido los otros seis, con una diferencia de set de -4 con 16 a favor y 20 en contra. Eran sextos. Hoy en día, los números son los siguientes: los de Sevillano marchan novenos con ocho puntos, dos victorias y ocho derrotas y una diferencia de sets de -10, con 16 a favor y 26 en contra.

Nada que ver esta última situación con aquella segunda temporada de Flores de esta etapa, en la 2014/2015, en la que en las diez primeras jornadas se habían plantado terceros, con 8 victorias y dos derrotas, 23 puntos y una diferencia de set positiva de 14, la mayor de estos últimos seis cursos.

Ha sido el de esta temporada un comienzo difícil para el Río Duero y se hace raro que en la jornada unificada de mañana, en la que los sorianos reciben a Palma a las 18.00 horas –y no a las 19.15 horas como es habitual–, no se jueguen nada más que sumar puntos para marcharse al descanso navideño con un poco más de colchón. Cosa que tampoco es menor, con Manacor con seis puntos y San Sadurniño y Barça con cinco.

Ya avisaba hace unas semanas Manolo Sevillano de que esta temporada no estaban las cabezas de los celestes pensando en el corte de la Copa del Rey, al menos no en esta última parte de la primera vuelta. Con solo dos partidos ganados hasta la fecha, ese objetivo de comienzo de temporada se fue diluyendo, como en esos primeros partidos parecía que desaparecía poco a poco la conexión entre los jugadores, la solidez, para terminar, no regalando, pero sí perdiendo puntos decisivos que vencieron la balanza en contra del Río Duero. El descenso, por si se cuestiona, ni se piensa.

De la adaptación del comienzo, de las nuevas caras que tardaron en llegar, a la situación actual restan una decena de jornadas y la evolución es positiva, pero todavía queda trabajo para que la fuerza que demostraron por momentos los celestes en Melilla este pasado fin de semana, al reponerse de ese duro primer set, se convierta en habitual. También para transformar esa energía en victorias.

El de mañana ante Palma puede ser el inicio anticipado de una segunda vuelta en la que el Río Duero puede dar la campanada, como ya hizo en la segunda vuelta que suscribió la pasada campaña. Como sea, sumar es importante para el equipo celeste. Con dos victorias en todo el curso, las dos conseguidas en casa, los sorianos se enfrentan a un equipo, cuarto, que ha ganado más que perdido fuera de su pista (3 a 2).

Sevillano: «Palma no es un equipo inalcanzable»

El entrenador soriano, Manolo Sevillano, aseguró ayer que Palma, el rival de mañana del Río Duero, es «uno de los principales equipos, pero no uno de los dos a pelear por el título» y aseguró que no se trata de un conjunto «inalcanzable».

Sevillano, honesto al hablar sobre la «situación complicada» del equipo soriano «porque los resultados no llegan», explicó que la evolución había sido positiva, «muy alejados de esas primeras jornadas en las que el equipo se hundía».

Considera en este sentido que «no hay mucha diferencia entre nuestro equipo y todos los demás» y confía en que «haciendo las cosas bien, vamos a tener alguna opción». El objetivo es tener «un poco más de rendimiento» e «ilusión de equipo pequeño que quiere ganar con todo lo que tiene dentro».

Sobre el partido de mañana, advirtió que hay que «sacar muy bien porque tienen muchas virtudes, pero la recepción no es una de ellas». Destacó a Walter yJean Pascal, atacantes a tener muy en cuenta.

Confiado en su equipo, advirtió de una mejor segunda vuelta en la que en el primer mes podrían sumar los mismos puntos de esta primera.