El San José jugará la próxima temporada en la Primera Regional de Aficionados.La derrota del pasado fin de semana, octava consecutiva en el último tramo de la competición, significó el descenso matemático para un equipo que ha penado esta temporada por el Grupo VIIIde Tercera división. Cuatro victorias, cinco empates y 26 derrotas le han llevado a perder la categoría tres jornadas antes de echar el cierre. «Por méritos propios estamos en esta situación», resume Eduardo Modrego, entrenador del San José, consciente de que la temporada no ha resultado parecida a la del pasado curso cuando se consiguió la permanencia. «Sabíamos de la dificultad. El año pasado conseguimos salvarnos después de mostrar en casa una gran fortaleza. Este año partíamos otra vez como el equipo con menos presupuesto y más novato ya que varios de los que llegaron tenían más experiencia de campañas anteriores. A esto se une la renovación de la plantilla, muy joven y con poca experiencia», analiza.

El técnico reconoce que los números son incontestables en una temporada que ya arrancó mal. «En la primera vuelta estuvimos diez partidos sin puntuar en un inicio muy malo. Luego, mejoramos y la terminamos fuera de la zona de descenso. En la segunda vuelta, lejos de mejorar hemos empeorado. Se nos fueron varios jugadores, tuvimos alguna lesión como la de Torres, por lo que nos reforzamos en invierno, pero la mayoría eran jóvenes sin experiencia. Competimos mejor, pero nos faltó suerte para revertir la situación. No encontramos la eficacia de cara a la portería contraria y sin gol es complicado salir de los problemas en esta categoría. Tampoco nos ha favorecido tener que afrontar los partidos aplazados con una plantilla corta, además de que hemos jugado con los de abajo y no hemos estado a la altura. Con todo a favor y esa suerte, hubiéramos luchado por evitar el descenso, como el pasado año, pero los números reflejan lo que ha sido la temporada. Estamos ahí por méritos propios», asume Modrego, que espera competir dignamente lo que resta. «Por respeto a los implicados, intentaremos competir lo mejor posible. Todavía no hemos ganado un partido en la segunda vuelta y aspiramos a conseguirlo. No nos gustaría desvirtuar la competición y nos medimos a equipos con algo en juego, Uxama, Salmantino y Burgos Promesas. Intentaremos ganar. El vestuario está fuerte, unido y lo tenía asumido porque no ha sido algo repentino. El próximo año volveremos a intentarlo», finaliza el técnico colegial.