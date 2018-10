Camino de completarse el primer cuarto de la competición liguera, se han disputado diez partidos, el director deportivo del CDNumancia, César Palacios, repasa la trayectoria del equipo a nivel deportivo y los cambios registrados en el club con la llegada de los nuevos accionistas con el relevo en la presidencia y en la cúpula de dirigentes. En el plano deportivo, el responsable técnico cree que con todos los cambios, «presidente, dueños, entrenador, jugadores importantes, capitanes», que se han producido en este tramo, el equipo se encuentra en un proceso de «adaptación». «Estamos haciendo bien las cosas, pero con todos estos procesos en marcha podemos mejorar en ciertos apartados. Creo que se han visto muchas cosas buenas y tenemos un margen de mejora», destaca Palacios, que también incide en los inconvenientes que han surgido. «Hemos tenido lesiones en la línea defensiva que trastoca a la hora de tener continuidad en el bloque, pero para eso está toda la plantilla. Estamos en un momento de confianza en el trabajo diario», apunta.

En los diez primeros partidos, aún no se ha conseguido ganar a domicilio, donde sí se ha puntuado, pero sin lograr la primera victoria. «La Segunda es muy difícil. Tenemos que mejorar en algunos apartados: ser más regulares en rendimiento y en consistencia. Estamos en octubre, con diez partidos disputados, y la liga es muy larga. Debemos tener la paciencia y la tranquilidad para mejorar en esos apartados y seguir manteniendo lo que tenemos. Los puntos valen lo mismo en casa que fuera. Claro que es necesario sumar en todos los sitios y mejorar fuera de casa. Hemos ido a Gijón, Pamplona, Las Palmas... campos difíciles y ahora vamos a Málaga. Hay que confiar en el trabajo diario y seguro que saldrán las cosas», asegura.

La llegada de los nuevos propietarios no ha supuesto un cambio en la línea deportiva, confirmada por el presidente, Moisés Israel. «Desde que hemos comenzado a trabajar juntos nos han transmitido, a todos los niveles, que están satisfechos de cómo se hacen las cosas. Creo que nuestra filosofía nos ha hecho diferentes en este club. Es lo que nos ha permitido competir frente a otras infraestructuras más potentes a todos los niveles compensándolo con otros aspectos. El camino es ese y la personalidad y el carácter y la forma de ser de un club siempre se debe mantener», sostiene Palacios, que secunda la idea de no perder la cabeza a la hora de introducir nuevas incorporaciones. «Mantendremos la línea de siempre. No habrá más inversiones en cuestión de fichajes como se pudiera pensar cuando llegan nuevos dueños a otros clubes. Se ha querido dar normalidad y valor a lo que se está haciendo. Sabiendo nuestras limitaciones y las dificultades que encontramos para incorporar jugadores. Pero, a la vez, orgullosos de lo que somos. Creo que debemos interiorizar lo que somos y para el Numancia está limitado el mercado y nuestras posibilidades. Se ha transmitido que seguirá igual. Tenemos una plantilla amplia y un filial que lo está haciendo muy bien. Siempre decimos que estaremos atentos al mercado, pero para mejorar. Pero creo que es muy difícil por todas las circunstancia. Estamos en octubre, el mercado se abre en enero, llevamos diez jornadas y tengo la misma confianza en esta plantilla y no debemos pensar en cambios», confirma.

Punto de referencia para los nuevos dueños es el trabajo con la cantera. La ciudad deportiva es un referente para alimentar al primer equipo. «Nuestro principal objetivo es que lleguen chicos al primer equipo. No es fácil, tienen que demostrar y deben llamar a la puerta. El Tercera está realizando una buena campaña, muy complicada en Castilla y León. Nosotros estamos pendientes de nuestras categorías inferiores porque nos ilusiona, porque es una base que debemos tener y porque tenemos la inquietud de que lleguen al primer equipo», recuerda Palacios, que mantiene el objetivo compartido con los nuevos dirigentes de alcanzar la permanencia y desarrollar posteriormente esa ambición que se encuentra en la naturaleza del club soriano. «Hay que tener claro las características, la vida y el corazón de un club. No podemos volvernos locos y creer ser lo que no somos. Para mí es muy importante la palabra orgullo por lo que somos y representamos. Lo que es este equipo, los jugadores, la entidad, todos los trabajadores, la ciudad, los aficionados. No hay que perder esa identidad, no seríamos nosotros si fuéramos de otra manera. Ylo que nos ha hecho competir tantos años en el fútbol profesional es eso. Debemos ser conscientes de lo que somos, ilusionarnos con nuestro modo de trabajar, un ejemplo, y mejorar a través de esa ambición, que ha permitido tener un equipo al máximo nivel tantos años. Sin la capacidad de ambición, de autoexigencia, de autocrítica no hubiera sido posible. En el afán de mejorar siempre estamos, pero sin perder nuestra identidad», enfatiza el director deportivo, consciente de las gestas logradas por el equipo y el club con su particular filosofía.

Abonado a las 12.00 horas

LaLiga publicó ayer el último horario para los partidos correspondientes a la jornada 15 de Segunda división y el Numancia repetirá por tercera semana consecutiva a las 12.00 horas del domingo. Después de jugar el lunes en Málaga y recibir el siguiente sábado al Tenerife en Los Pajaritos a partir de las 18.00, el equipo soriano jugará tres partidos consecutivos en la franja horaria del mediodía. Visitará Granada en la jornada 13, recibirá al Rayo Majadahonda una semana después a esa misma hora y viajará a Mallorca la semana siguiente, el domingo 25 de noviembre, también a partir de las 12.00 horas. Esta fecha y horario es el último conocido antes de entrar en la programación del mes de diciembre.

Al margen de los aspectos administrativos, que finalmente también inciden en el equipo debido a la modificación de hábitos y de los viajes por los horarios impuestos, la plantilla numantina sigue la rutina de preparación del partido del próximo lunes en Málaga. La lista de bajas por lesión no ha variado respecto a la del anterior partido. Luis Valcarce, Carlos Gutiérrez, Unai Medina y Dani Nieto se perderán el partido ante el líder. A estos descartados se une Alberto Escassi, sancionado con un partido de castigo. El resto de efectivos preparan la segunda salida consecutiva y no será hasta el domingo cuando el equipo viaje a la capital malagueña.