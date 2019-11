«Estamos preocupados»

«Estamos fastidiados y preocupados, aunque tampoco es cuestión de hacer un drama enorme». Con estas palabras resumía a la perfección el entrenador del Río Duero Soria, Manuel Sevillano, el estado anímico del equipo después de la derrota del pasado sábado ante Manacor. El técnico reconocía en la habitual rueda de prensa semanal que no se esperaba este mal inicio de los celestes con tres derrotas y una sola victoria, aunque al mismo tiempo lanzaba un mensaje ambicioso al señalar que «se le puede ganar a Unicaja».

El Río Duero tiene mañana, a partir de las 19.30 horas en Los Pajaritos, un mal invitado para buscar la reacción ya que le visita el líder de la Superliga, un Unicaja que sólo ha cedido un punto en las cuatro jornadas que se han disputado. «Intentaremos encontrar nuestro nivel y darles un susto. Tenemos que conseguir que Unicaja lo pase mal en Los Pajaritos», comentaba el de Rioseco. ¿Se le puede ganar a Unicaja? «Se les puede ganar, aunque la probabilidad de hacerlo no es muy alta», indicaba Sevillano, quien reconocía que para dar la sorpresa ante el líder «tenemos que estar perfectos y que a ellos no les salga su partido».

El preparador de los celestes continuaba refiriéndose a los almerienses y apuntaba que «tiene pocas fisuras. ¿Cómo les tenemos que jugar? Tenemos que ser descarados».

Manuel Sevillano también ha mandado un mensaje de calma tanto a los aficionados celestes como a sus propios jugadores para continuar afrontando un primer tramo de temporada complicado, con derrotas ante Vecindario Almoradí y Manacor, y que ofrece un futuro próximo incierto ante la llegada de los partidos ante el mencionado Unicaja Almería ante Teruel, dos de los grandes favoritos del campeonato. Sevillano reconoce que hay «preocupación», pero es consciente de que no es el momento de hacer «un gran drama», sino de continuar trabajando y buscar la mejor versión del equipo, que es la que puede llevar a los suyos a ganar partidos. En este sentido, Sevillano ha tratado de llamar a la calma, explicando que de las tres derrotas del equipo, tanto ante Vecindario como ante Manacor fue ante dos equipos que estuvieron a un nivel más alto que el Río Duero, pero con datos estadísticos aceptables. Ante Manacor, Sevillano destacaba que los suyos no bajaron los brazos en los tres primeros set a pesar de ir siempre por detrás en el marcador. El técnico, sin embargo, no ponía paños calientes al último set y afirmaba que el «el quinto parcial fue un desastre total.

Saber sufrir

Entre el duelo de Vecindario y el de Manacor hubo una diferencia, que ante los baleares se cometieron más errores. De hecho, esa fue una de las claves del partido, con rendimientos similares de ataque y recepción, los errores acabaron siendo demoledores para los intereses locales. El de Rioseco cree que el equipo tiene que mentalizarse de que hay que sufrir para ganar, y adaptarse a ir por debajo en el marcador, como tuvo que hacerlo ante el equipo balear en la pasada jornada. «Puede que nos falte capacidad de sufrimiento. Sí, creo que el equipo estuvo tibio», aseguraba.

Pese a los resultados, el técnico sigue mostrando su confianza en su plantel y en el trabajo que se sigue realizando en cada entrenamiento, con mucha calidad. Sabe que si se muestra la mejor versión, como ante Ibiza, se puede dar alguna sorpresa, ya que el equipo a pesar de las derrotas es sólido en cuanto a la estadística de juego en casi todas las facetas.

Al entrenador de los celestes se le preguntó si había alguna similitud entre este mal inicio de temporada con el del curso pasado. Sevillano expresó que no existen coincidencias y puso en valor el potencial de la actual plantilla en relación a la del ejercicio pasado. El Río Duero necesita darse una alegría para poner fin a estas semanas de sinsabores.

Graells, baja indefinida

En cuanto a las lesiones, Albert Graells está pendiente de la evaluación médica de unas molestias en el pecho, por lo que no estará disponible. Será la única baja recibir a Unicaja Almería en Los Pajaritos. El central es baja indefinida y habrá que esperar a conocer los resultados médicos para tener una valoración de sus dolencias. La ausencia del jugador catalán se está dejando notar en las filas del Río Duero ya que pierde a una de sus piezas importantes para formar en el centro de la red. Juanfran Frías y Víctor Méndez fueron los dos centrales que actuaron ante Manacor y ambos serán los que formen en la rotación inicial para medirse a un Almería que hasta la fecha se ha mostrado intratable en la competición. En las cuatro jornadas que se han celebrado, los almerienses han ganado tres partidos sumando tres puntos y en el otro sumaron dos. Unicaja es uno de los grandes candidatos para ganar la Superliga y para mañana es el favorito para llevarse los puntos en Los Pajaritos. Si Graells es la cruz en las filas sorianas. Juanfran Fías y Álex San Martín protagonizaron lo más positivo ante Manacor.