Pere Milla se perdía el partido en Sevilla por sanción y todo apunta que regresará al once inicial del Numancia que se mida a la Cultural Leonesa. El catalán, que reconocía a la finalización del entrenamiento de ayer que el equipo está tocado por los últimos resultados, prefiere ser optimista y cuando habla de esta última jornada y de las opciones de promoción asegura que «estamos vivos». Pere no quiere hacer demasiadas cuentas al afirmar que «lo primero es ganar a la Cultural».

Después de las cuatro últimas jornadas, el Numancia ha desaprovechado un colchón de cinco puntos para llegar a la jornada decisiva fuera del play off. En principio pesimismo en el seno rojillo, aunque Pere Milla quiere pensar de manera positiva y comentaba que «llegamos vivos a la jornada final y lo habríamos firmado al inicio de la temporada». El mediapunta numantino no tira la toalla y apuesta entrar los seis primeros clasificados. «Tenemos opciones y las queremos apurar».

El jugador cedido por el Eibar se refería al estado de ánimo del equipo después del fiasco de Sevilla y de haber sumado sólo un punto de los últimos doce disputados. «La plantilla está jodida porque teníamos el play off en nuestra mano y ahora dependemos de otros. Estamos fastidiados, aunque mejor cuando vemos que se va acercando el partido ante la Cultural».

El ilerdense no sabe explicar cómo tras golear y superar con claridad al Oviedo el Numancia ha entrado en barrena de resultados y de juego. «Nadie pensaba no se esperaba que se pudiera dar este bajón. Es un palo duro, pero, repito, vamos a agotar las opciones hasta el final».

Ganar o ganar a una Cultural Leonesa que llegará mañana a Los Pajaritos con la necesidad de sumar los tres puntos para no depender de nadie a la hora de conseguir la salvación en la categoría de plata. Pere Milla conoce muy bien el estado de ansiedad y de presión que se vive cuando se pelea por la permanencia. «El año pasado lo viví en el Ucam Murcia y la situación es muy dura porque te juegas no bajar. No tiene nada que ver con jugarte el play off y ante la Cultural lo tenemos que aprovechar», indicaba. «Ellos sí que se juegan la vida y la presión les puede pasar factura», añadía el futbolista.

Pere es uno de los jugadores con más minutos a lo largo de una temporada que comenzó con un gran nivel al marcar en los tres primeros encuentros de la competición. En la segunda vuelta el ilerdense ha bajado el pistón y en algún partido se ha quedado fuera de los once titular confeccionado por Arrasate. Después de cumplir ante el Sevilla Atlético un compromiso de sanción por acumulación de amonestaciones, el catalán tiene todas las papeletas para estar en la mediapunta del equipo numantino. Pere Milla ha marcado seis goles en Liga, sólo superado por los siete de Guillermo y los ocho de Manu del Moral.