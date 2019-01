Con dos tercios de la competición disputados, con solo tres derrotas en 21 partidos y una racha de cinco encuentros seguidos ganados en el último tramo de la liga, con victorias frente a los rivales más cualificados del Grupo II de la División de Honor Juvenil que presentan fuertes y potentes generaciones de jugadores en formación, la trayectoria del CDNumancia no es casualidad. Y ostentar el liderato, tampoco. No es lo habitual ni lo normal, pero no es casualidad. El club soriano, ya un clásico de la máxima categoría juvenil, pelea todos los años por dar continuidad a sus productos de la Ciudad del Fútbol en el mejor exponente de la competición juvenil. Nunca antes se había presentado a estas alturas del campeonato como líder y con serias opciones de disputar al final de la temporada, quedan nueve jornadas por jugarse, la Copa del Rey (se clasifican los dos primeros de cada grupo) o, incluso, la Copa de Campeones para lo que debería defender hasta el final el liderato que alcanzó tras ganar el pasado domingo al Danok Bat, un club referente en la formación de jugadores en Vizcaya y un rival directo en la lucha por meterse entre los dos primeros. Pablo Ayuso, técnico del juvenil, insiste en la necesidad de destacar el gran trabajo que están completando sus jugadores después de conseguir el récord histórico de puntuación, 46 puntos, de cualquier juvenil del club soriano en años precedentes. «Esta temporada es brillante, hemos mejorado las puntuaciones anteriores, que era lo normal pero no es casualidad. Puede ser un año histórico porque aún restan 27 puntos en juego y debemos aprovechar este momento de confianza para mantenernos arriba», destaca el técnico.

Con la victoria del pasado domingo, el Numancia alcanzó el liderato, circunstancia que no esperaban y sí la de poner distancia con un rival directo en la lucha por las dos primeras posiciones. «Estamos contentos con estar ahí arriba. Nuestro objetivo era dar un paso importante para meternos en la lucha por la Copa del Rey frente a un rival directo. Lo del liderato no lo esperábamos, no era el objetivo, pero llegó la recompensa con los 46 puntos después de cinco victorias consecutivas», reconoce Ayuso, consciente de que a partir de ahora se presenta la lucha por defender su posición de privilegio. «Apriori, el calendario me gusta. Nos quedan nueve jornadas por delante, cincoen casa y cuatro fuera. Nos toca jugar con los equipos de abajo, que podría ser una ventaja, con todas las cautelas, pero favorable a nuestros intereses porque en pocos partidos puede decidirse ya los descensos debido a que se han estancado y tienen difícil engancharse a la salvación», analiza.

La Copa del Rey se observa como una posibilidad factible. «Miramos el objetivo de clasificarnos para la Copa del Rey con mucha ilusión. Hemos metido cuatro puntos al tercer clasificado y cinco al cuarto. Hemos jugado y ganado a los de arriba por lo que contamos con el golaverage a favor. Estamos en un momento bueno, con cinco victorias consecutivas, lo que debemos aprovechar a modo de confianza para encarar los próximos compromisos y reitero que el calendario no nos disgusta», asume Ayuso, que sabe de la oportunidad que se ha presentado esta temporada. «No es normal lo que estamos haciendo porque lo habitual es pelear por mantenernos en la categoría, sabiendo nuestras limitaciones a nivel de población, pero tampoco es casualidad después de tantos partidos disputados por lo que buscaremos mantenernos en esta lucha por la Copa del Rey», adelanta el técnico que el fin de semana afrontará un nuevo reto en Getxo para defender su nuevo estatus.