"Estoy orgulloso de formar un buen grupo"

El Balonmano Soria venció el pasado fin de semana en Salamanca y con ese triunfo puso fin a la temporada 2017-18 en la Primera Estatal. Lo hizo, además, alargando su racha a nueve victorias consecutivas y finalizando en la cuarta posición de la tabla con 37 puntos. El técnico de los sorianos, Daniel Bandrés, analiza estas 30 jornadas ligueras de una temporada de la que se siente «orgulloso por haber formado un buen grupo».

El técnico del BM Soria recaló el pasado verano en el banquillo con el objetivo de hacer un equipo competitivo, una competitividad cuya máxima expresión ha tenido lugar en los dos últimos meses de competición con esas nueve victorias seguidas. Daniel Bandrés no esconde su satisfacción por el desarrollo de la temporada: «Sinceramente estoy contento con el equipo. Hemos acabado cuartos, hemos logrado 37 puntos y, por encima de todo, hemos generado un sistema de trabajo y nos hemos adaptado a un sistema de entrenamiento. Estoy orgulloso de haber formado un buen grupo de chicos».

En este aspecto, Bandrés indica que le gusta especialmente el «grupo de trabajo» formado y la profesionalidad mostrada por sus jugadores, por aquellos que rondan los 20 años y que han demostrado que «el balonmano les puede dar alegrías», junto a otros veteranos que han sabido acogerlos y tirar del equipo en momentos determinados. «Nuestro reto era ser competitivos en todos los partidos. Al comienzo no lo éramos tanto pero, a base de entrenamientos, lo hemos logrado. La verdad es que el el equipo ha terminado en un gran estado anímico y de forma», subraya.

No obstante, no ha sido la temporada un camino no exento de sobresaltos o dolores de cabeza. Ha habido momentos duros a lo largo de estas 30 jornadas de competición: «Ha habido malos momentos, duros. El peor de todos fue la derrota en el San Andrés ante Balonmano Leganés. Tras esa derrota me entraron dudas sobre lo que estábamos haciendo porque el equipo no estaba siendo tan competitivo como debía a esas alturas de la temporada». Pero el Balonmano Soria se rehízo u fue competitivo como lo han demostrado las últimas nueve victorias del equipo, una trayectoria que, echando la vista atrás, hace que la temporada se antoje corta en la búsqueda de metas más ambiciosas. Al respecto, Daniel Bandrés no especula sobre si la temporada se queda corta o no. «La temporada nos pone a cada uno en nuestro sitio», explica para reiterar que los jugadores han llegado en su mejor memento a este tramo final de temporada y significar: «No sé hasta qué punto podríamos haber alargado este estado de forma y mirar a futuro que aspectos que no son tangibles es algo que no me planteo».

El preparador de los amarillos asegura estar «sorprendido» por el nivel que se ha encontrado en el Grupo B «tanto por arriba como por abajo», indicando que el nivel de competitividad en el mismo es alto lo que le hace ser un grupo «duro».

Sobre el encuentro en Salamanca, el preparador de los sorianos indica que su equipo estuvo «muy bien», estando «fuerte en defensa» que les permitió correr y lograr un parcial inicial de 0-5 manteniendo el ritmo en esa primera parte. En la segunda parte el equipo mantuvo las buenas sensaciones defensivas ante un conjunto charro que trató de recortar distancias en el marcador.

En la última jornada liguera estaba en juego las dos últimas plazas de descenso en la que estaban implicados Uva Valladolid, BM Leganés y VinosVetusta.com. Estos dos últimos conjuntos han perdido la categoría mientras que en la zona alta BM Santoña y BM Safa disputarán el play off de ascenso a División de Plata.