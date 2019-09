El Numancia se aferró ayer al balón parado para superar al Huesca y sumar una nueva victoria en Soria, lo que le permite dar continuidad a su primer partido ganado en casa dos semanas atrás ante el Mirandés consolidando el valor de Los Pajaritos en su trayectoria y conseguir que el punto sumado en Almendralejo tenga mayor efectividad para complementar lo cosechado en casa. Un triunfo desde la estrategia, que salió al rescate de un equipo al que le cuesta un mundo generar ocasiones de gol a partir del fútbol combinativo. Sus mejores aproximaciones siempre parten desde el vértigo de las transiciones rápidas o desde la estrategia y el balón parado. Curro asistió a Escassi para superar al portero Álvaro Fernández en un certero cabezazo y el VARratificó la decisión del colegiado que no observó previamente ninguna infracción en la acción. La afición numantina, como ya parece norma en este inicio de la competición, festejó por dos veces el gol, una vez anotado y otra vez confirmado en la sala del VAR.

Como si de un equipo ciclotímico se tratara, el Numancia ofrece diferentes comportamientos en un mismo partido. Durante la primera parte arrancó con la intención de dominar a su rival, pero se quedó en una atractiva carta de presentación que duró escasos minutos. El Huesca asumió el papel de controlador del juego y reservó al grupo de Luis Carrión un rol menos posesivo del balón en el que su mejor virtud pasa por robar la pelota con una presión efectiva para presentarse en el área rival lo más ligero y rápido posible. Sin mucha elaboración y con un vertiginoso despliegue de sus efectivos. Por esa vía intentó explorar su ataque, sin apenas noticias de alguna intervención del portero rival en el primer acto. Dani Barrio, por el contrario, despachó un mayor número de llegadas y tiros del Huesca, sin demasiados agobios, pero con la carga de verse más exigido que su colega en el área contraria. El conjunto oscense dominó la primera parte desde el intento de control del balón. La ocasión más destacada en el primer tramo llegó en el robo de un balón a Sola, pero Sergio Gómez se topó con Dani Barrio, sobrio una vez más para solventar el trabajo que se le presentó. Por tercera semana consecutiva mantiene su portería a cero y eso es un gran activo en Segunda.

En la reanudación, el Numancia saltó al campo con otro gesto. Un rostro diferente que puede explicar esa variante ciclotímica del equipo. El Huesca ya no controlaba el balón y el grupo de Carrión pasó a rondar el área de Álvaro Fernández con más asiduidad. El portero oscense se lució cumplidos los primeros diez minutos tras el paso por los vestuarios al despejar un lanzamiento de libre directo ejecutado por Escassi. El central se erigió en protagonista desde el balón parado. Primero con su lanzamiento directo y luego para rematar el centro de Curro en una jugada de estrategia. El sevillano asistió al malagueño en su primera acción como lanzador después de que Marc Mateu no ofreciera una de sus mejores tardes a la hora de ejecutar la estrategia. Curro lo probó también en dos disparos desde la frontal sin mucho éxito, pero confirmó la intención del equipo soriano en su afán de llevarse la victoria y de no rendirse ante un rival que se fue deshaciendo con el transcurso de los minutos. Solo una vez recibido el gol en contra, se animó, de nuevo, a mirar hacia los dominios de Dani Barrio. En esos minutos, el Numancia se defendió con orden y sin sufrir demasiado, controlando en todo momento el tiempo de juego. No se convirtió en una victoria agónica porque tampoco sufrió los envites de su rival, sorprendido cuando se vio por detrás del marcador y sin una respuesta eficaz ni convincente para neutralizar la desventaja.

La victoria reconoce el valor que el conjunto soriano otorga a la elaboración de las jugadas a balón parado. Los detalles marcan las diferencias en la categoría y el laboratorio de ensayo de Luis Carrión toma una dimensión de calado para conseguir tres puntos de auténtica valía. Conocidos los problemas que encuentra el conjunto soriano en sus desplazamientos, la fortaleza de Los Pajaritos debe marcar el paso de un equipo al que le cuesta generar ocasiones de gol desde la elaboración de jugadas. La estrategia al rescate.