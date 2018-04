Jagoba Arrasate quiso lanzar ayer un mensaje de prudencia y de tranquilidad para el partido de hoy ante el Lugo. El entrenador del C.D. Numancia valoraba las dos victorias seguidas, aseguraba que van a ir a por la tercera, aunque avisaba que la empresa no será nada sencilla. «Euforia, ninguna». Esa fue la frase contundente del vasco en su comparecencia ante los medios de comunicación.

El Numancia sabe que por delante tiene ocho finales para meterse en la zona de play off, aunque el preparador de Berriatua sólo quiere pensar en el compromiso más cercano. «De ganar daría mos un paso más. Venimos de dos victorias seguidas y queremos la tercera. Respetamos a un rival y tendremos que hacer las cosas muy bien para ganar», señalaba.

El vizcaíno se refería al Lugo y tenía palabras de elogio. «Es un rival que propone y que somete al contrario. En determinadas fases del partido nos vamos a sentir dominados. Tendremos que estar bien con y sin balón», afirmaba. Arrasate continuaba analizando a los gallegos e indicaba que «es un equipo que juega el balón desde atrás y que en las últimas jornadas le está costando hacer gol. El Lugo es un conjunto que le mete mucho ritmo a los partidos».

El Numancia encadena dos triunfos y en Alcorcón volvía a ganar fuera después de cuatro meses. ¿Qué suponen los tres puntos de Santo Domingo? Arrasate reconocía que es «una cierta liberación. Pero la Liga no para y ahora hay que ganar en casa».

Precisamente en Los Pajaritos este Numancia se está mostrando como un equipo muy sólido en defensa con sólo nueve goles encajados en 16 encuentros. El míster daba gran importancia a este dato y reconocía que esta fiabilidad defensiva está siendo clave para que su equipo esté en la zona alta de la clasificación.

Arrasate no olvidó el ambiente que va a rodear al choque con la celebración del Día de las Peñas. «El contexto es maravilloso para recibir al Lugo». El técnico recalcó la importancia que tiene la grada y señaló que «seguro que nos van a apoyar».

Guillermo, listo. El míster no concretó sobre si será titular o no, pero dejó claro que estará en la lista de convocados. «Guillermo está disponible». Por contra, confirmó que Manu del Moral será baja ante los lucenses. Sobre la duda de qué jugador acompañará a Escassi en el centro de la zaga, Arrasate no se pronunció. Todo apunta que Carlos Gutiérrez será el elegido.

El domingo 29 ante el Oviedo. La Liga de Fútbol Profesional daba a conocer ayer los horarios de la jornada 37 y el Numancia recibirá al Real Oviedo el domingo 29 de abril en Los Pajaritos a partir de las 12.00 horas.