El Europeo de Daniel Mateo pasa por Alcobendas

Los atletas sorianos regalaron una gran actuación al Campo a través internacional de Soria para celebrar las bodas de plata de la prueba. Quizá el corredor que más tenía en juego era Daniel Mateo Angulo, que buscaba sellar la clasificación para el Campeonato de Europa de campo a través que se celebrará el 9 de diciembre en la localidad holandesa de Tiburg. En casa, ‘El Embajador’ tuvo que sufrir y apretar los dientes, pero acabó como quinto mejor español y sumando puntos que le sitúan, en estos momentos, dentro de la expedición nacional. El próximo domingo se jugará el billete para el Europeo en el Campo a Través de Alcobendas.

Por su parte, Marta Pérez, que corría sin tener ningún objetivo entre ceja y ceja, demostró su calidad y categoría entrando en el grupo de las mejores nacionales, siendo la sexta mejor española a pesar de no estar preparando la temporada de campo a través. Junto a los dos principales baluartes locales, cabe destacar la presencia de 12 atletas locales en el podio, tres más que el año pasado. En cuanto al resto de atletas, cabe destacar la victoria de Nacho Barranco en la prueba popular masculina, así como la victoria de Hugo de Miguel en Sub 20, que además estuvo acompañado en el podio por el también soriano Sergio Martínez. En Sub 20 femenino, María Arche sería tercera. En Sub 18 femenino, Silvia Ondiviela logró una gran victoria. En Sub 14, Iker Omeñaca subió al tercer puesto y en chicas, Isabel Calonge fue segunda y Leyre Oyuelos, tercera. En Sub 12 masculino, Beltrán Flores fue tercero y en Sub 10, Diego Valero obtuvo la victoria masculina; en féminas, Clara de Gracia fue segunda y Julia Llorente, tercera.

Carrera complicada para Daniel Mateo Angulo, en una lucha encarnizada entre los atletas nacionales por las primeras posiciones. El adnamantino, que se dejó ver en cabeza en los primeros compases, fue cediendo puestos en el grupo de cabeza conforme se iba avivando el ritmo. Su rostro reflejaba que las piernas no iban como la semana anterior en Atapuerca, pero ‘El Embajador’ tiene casta y madurez para saber sufrir en los momentos complicados. Así, tenaz, Mateo no se dejó ir, se mantuvo a ritmo regular para conseguir la décima plaza, ser quinto mejor español y ganar algunos puntos en el último giro que pueden ser claves para su clasificación.

En la prueba absoluta también participaron David Martínez (34º), Germán Fernández (36º), Álvaro Gil (42º), Élgar Lloret (45º), Álvaro Sanz (47º), Luis Gonzalo (50º), Joaquín Martínez (52º), Toño Íñigo (56º) y varios deportistas del Atletismo Numantino como Chakir (13º), Sánchez (18º), Jiménez Rey (23º) y Jiménez Pardo (33º).

Sin ninguna presión y con muchas ganas de disfrutar del hecho de competir en casa, la soriana Marta Pérez rindió a un nivel magnífico en la prueba absoluta femenina, a pesar de que la preparación que está desarrollando es para pista y pista cubierta. Así, la soriana se posicionó de inicio en el pelotón de las mujeres importantes, con amplia presencia de corredoras nacionales y en ningún momento perdió la estela de las favoritas. Así, en meta llegaría en noveno lugar, siendo la sexta mejor española y a escasos segundos de las atletas que le precedieron.

Por su parte, Estela Navascues finalizó vigésimo segunda, logrando terminar la prueba y sufriendo una vez más en su regreso a la competición. Aunque todavía no está en el ritmo de la pelea por el Europeo, en Soria dio un paso más en su mejoría.

En cuanto a la participación general, a pesar de la amenaza de lluvia y el frío la prueba logró alcanza los 690 corredores en línea de meta, una cifra inferior a los 753 corredores del curso pasado, si bien hay que tener en cuenta que en esta ocasión no ha habido competición de cross corto, lo que supone la disputa de una categoría menos.