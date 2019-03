Examen de tranquilidad

El Numancia no encuentra el sosiego ni en casa ni lejos de Los Pajaritos. La temporada se caracteriza por la falta de fiabilidad debido a su irregularidad crónica. Liberado del lastre de no ganar fuera de casa en su última salida, en Soria tampoco alcanza la estabilidad necesaria para desterrar cualquier conjetura sobre su futuro en la competición. La derrota del pasado domingo frente al Sporting lo certifica. Todavía, pese a las distancias existentes y a la floja marcha de los implicados de la zona baja, no se siente seguro completamente. El partido frente al Tenerife es un examen para la tranquilidad. Un buen resultado, dando continuidad a la victoria en Almendralejo, ayudaría a la estabilidad de un equipo acostumbrado a los vaivenes de sus marcadores que le llevan pendularmente de un lado al otro de lo favorable a lo adverso. Sin sentir el agobio clasificatorio, tampoco le conviene regresar a la angustia competitiva para las siguientes jornadas. El limbo de la zona media sin apenas pretensiones de futuro siempre será mejor que la lucha por no entrar en una rivalidad con los aspirantes a la salvación. De momento, el equipo no da para más y pasará la prueba de Tenerife para intentar no crearse más problemas de los que ya acumula.

El Numancia no es fiable por su trayectoria irregular y por sus despistes, errores o faltas de concentración, como definió su técnico las acciones que les pasan factura como la del pasado domingo en el primer gol del Sporting. No era la primera aunque en el seno del cuerpo técnico esperan que sea la última. Toda la temporada se ha repetido el propósito de enmienda, no se ha logrado porque más pronto que tarde se repite la historia. Por el camino se han quedado muchos puntos, los suficientes para evitarse los problemas que se le pueden generar de no superar la prueba de Tenerife. El objetivo con el que parte el grupo de López Garai es el de dar continuidad a la primera victoria como visitante lograda en la anterior salida. Después de 14 desplazamientos, el conjunto soriano sumó los tres puntos en liza dando un paso más en su capacidad para demostrar que es un conjunto complicado de batir, pese a que también le ha costado imponerse a sus rivales. Frente al Tenerife tiene la oportunidad de reflejar esa característica ante un oponente que tampoco ha ofrecido una gran versión hasta la fecha. El Numancia se examina para ganar en tranquilidad.

Alineación

Durante la última comparecencia de Aritz López Garai en la sala de prensa de Los Pajaritos, el técnico del Numancia meditaba sobre el momento más oportuno para utilizar a Alain Oyarzun, recuperado de unos problemas físicos que ha arrastrado en las últimas semanas. El jugador guipuzcoano ya participó en la jornada precedente ante el Sporting. Disputó media hora de juego. Frente al Tenerife, el entrenador le dará carrete, pero no aclaró si de inicio o desde el banquillo. La duda la despejará antes del partido de esta tarde. La aportación de Oyarzun es importante por el valor de su golpeo en la estrategia por lo que suma una buena cantidad de asistencias y por la ausencia de Marc Mateu, jugador de banda zurdo lesionado por lo que se resiente la lista de posibles candidatos a jugar por ese costado.



En el otro extremo, Yeboah y Nacho pugnan desde hace varias semanas por ganarse la titularidad y la confianza del técnico, que durante las jornadas precedentes mantuvo en el canterano esa confianza pese a que en el último compromiso lo dejó en la ducha tras el descanso. La explicación del técnico para sustituir a Nacho y meter a Yeboah la razonó en la falta de espacios con un Sporting muy replegado, principal activo del canterano para exhibir su estilo de juego.



La titularidad de Oyarzun puede condicionar la alineación en el centro del campo. Diamanka es inamovible por todo lo que aporta a la hora de jugar y de finalizar. El senegalés estará acompañado por Escassi en el eje del centro del campo con Fran Villalba, podría escorarse hacia la izquierda como en las últimas jornadas de no jugar Oyarzun de inicio, y Gus Ledes. El futbolista portugués es del gusto del técnico y se ha ganado un lugar en el centro del campo en las anteriores citas. Sin Mateu ni Oyarzun en el campo los cuatro jugadores han compartido titularidad.



La defensa parece también fija con las incorporaciones de Derik y Ganea. Los otros dos elegidos para completar la línea de cuatro son Atienza y Medina, de la máxima confianza para López Garai. En el ataque, David Rodríguez ocupa la primera opción. Por detrás, Higinio y Guillermo, que en esta convocatoria suple a Borja Viguera, descartado para el viaje a Tenerife.