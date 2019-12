El gol le ha dado la espalda al Numancia, que acumula dos jornadas consecutivas sin ver portería. Desde el tanto de Moha al Rayo Vallecano en la jornada 16, minuto 72 de juego, el conjunto soriano suma casi 200 minutos sin aprovechar las oportunidades generadas. Y no son pocas ni de escasa calidad. Frente al Málaga, en el último encuentro de liga, acumuló un variado conjunto de ocasiones de gol que no pasaron de esa categoría por falta de puntería o por la actuación del portero y del entramado defensivo del rival. La falta de gol ha frenado al Numancia, que ha pasado de disfrutar de su mejor momento con cinco semanas seguidas sin perder encadenando tres victorias consecutivas más dos empates a no marcar en las dos últimas jornadas sumando un punto en ambos enfrentamientos. La falta de pegada le ha lastrado sacándole de la zona de promoción de ascenso a los puestos cercanos. De la quinta plaza a la octava. La diferencia se cifra en un punto con la sexta posición. Muy cercana y recuperable como lo demuestra la competición, tan mudable cada semana por su igualdad y por los resultados impredecibles registrados cada jornada.



El Numancia registra un total de 19 goles en 18 partidos disputados. Por debajo de la media de la categoría y con seis conjuntos con peor número de tantos anotados. Poco más de un gol por enfrentamiento. En las jornadas disputadas se ha quedado sin ver portería en seis, cerrando esos encuentros con tres derrotas (Alcorcón, Zaragoza y Almería) y tres empates (Extremadura, Racing y Málaga). De esta forma, los goles anotados se reparten en doce partidos con un elevado porcentaje de rendimiento ya que solo los dos anotados en Tenerife no le valieron para sumar ni un punto. Los 17 restantes le han permitido, al menos, conseguir un empate (Deportivo, Elche, Oviedo, Ponferradina y Rayo), además de las seis victorias logradas (Mirandés, Huesca, Fuenlabrada, Lugo, Albacete y Sporting). Pocos goles, pero muy eficaces.



La lista de máximos goleadores no tiene un dominador claro. Tres jugadores se encuentran en lo más alto con cuatro goles cada uno:Higinio, Escassi y Curro Sánchez. Uno por cada línea del equipo. Higinio, uno de los señalados para finalizar las acciones de ataque, marca un gol cada 317 minutos de juego. Un tanto cada tres partidos y medio. El otro delantero con más presencia, Guillermo, ha marcado un gol en diez partidos jugados, siete incorporándose desde el banquillo con escaso tiempo, con un total de 296 minutos disputados. Zlatanovic todavía no se ha estrenado en sus nueve apariciones.



Curro es el centrocampista con mayor pegada. Sus cuatro goles marcan el camino de lo que se espera de jugadores incorporados al ataque desde la segunda línea. Solo Moha ha seguido esta recomendación con su tanto al Rayo Vallecano. La lista de goleadores en esa línea se cierra con estos dos efectivos que suman cinco tantos entre los dos. No se han estrenado hasta el momento jugadores como Kako, Nacho, Mateu, Noguera, Albiach, Gus Ledes, Oyarzun y Otegui.



La línea más prolífica en el apartado anotador es la defensa, paradójicamente. A los cuatro goles de Escassi se suman los marcados por Carlos Gutiérrez, dos, Derik, Calero, y Adri Castellano, todos uno. Por número y reparto de goles su aportación demuestra el valor que tiene el trabajo de estrategia y el balón parado para llegar a la portería contraria.