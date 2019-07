Falta una pieza en el puzzle de los banquillos

Los banquillos de Segunda División están prácticamente definidos de cara a la próxima temporada y sólo el Mirandés no tiene entrenador después de que Borja Jiménez no siga en Anduva. Es la única pieza que falta para completar un puzzle que presenta hasta siete caras nuevas, entre ellas la de Luis Carrión al frente del C.D. Numancia. Aunque hay excepciones como Anquela, Víctor Fernández o Pepe Mel, el perfil de los técnicos en la categoría de plata es de gente joven que no llega o supera por muy poco los 40 años de edad.

El Numancia es uno de los siete equipos -serán ocho por el Mirandés también hará cambio- con entrenador nuevo: Luis Carrión. El barcelonés entra dentro del perfil de los banquillos de Segunda, es decir, joven y con hambre de triunfar en el fútbol profesional. Los otros conjuntos con novedades en el banco son Girona con Juan Carlos Unzué, Huesca como Míchel, Deportivo de La Coruña con Anquela, Alcorcón con Fran Fernández, Tenerife con López Garai y Almería con Óscar Fernández.

El Mirandés, por su parte, lograba el ascenso en el campo del Atlético Baleares y todo hacía indicar que Borja Jiménez continuaría al frente de los de Anduva. Pero el míster abulense tenía un precontrato con el conjunto griego del Asteras Tripolis que va a tener que cumplir. El Mirandés no estaba por la labor de pagar para retener al técnico, que finalmente emigrará al fútbol heleno. El club de Miranda de Ebro se tendrá que mover con agilidad para cerrar esta semana la contratación de un entrenador. El nombre de Aitor Larrazabal suena con fuerza para llevar el timón rojillo.

Los otros tres equipos recién ascendidos han mantenido al míster. En la Ponferradina continuará Jon Pérez Bolo, en el Fuenlabrada Mere Hermoso -técnico por el que estuvo interesado el Numancia- y en el Racing de Santander Iván Ania.

Los tres conjunto descendidos de Primera División apuestan por entrenadores con experiencia, aunque sólo el Rayo Vallecano mantiene al preparador con el que finalizó el curso pasado. A pesar de no lograr las salvación Paco Jémez es el encargado de guiar de nuevo a los franjirrojos a la máxima categoría. El Girona de Diamanka apuesta por Unzué y el Huesca por el ex del Rayo Míchel.

El descenso sentó como un jarro de agua fría en Girona. Por ello, Eusebio, gran apuesta de la pasada temporada, puso su cargo a disposición del club y renunció al año de contrato que tenía. Unzué ha firmado por una temporada más dos por objetivos. Tiene experiencia en Primera y, con él, se quiere abordar un nuevo proyecto en la élite.

El Málaga oficializó la renovación de Víctor Sánchez del Amo por una temporada. Además, si logra ascender a Primera División, su contrato se prolongará por otra campaña automáticamente. Su continuidad era uno de los grandes objetivos del club, después del buen tramo final de temporada, aun con la derrota ante el Deportivo de la Coruña en el play off.

El Albacete reafirmó su proyecto independientemente de lo que sucediera en el tramo final de temporada. Luis Miguel Ramis renovó hasta 2021 y mantuvo los pies en la tierra. Finalmente, el Albacete no logró el ascenso, pero garantiza la continuidad de la idea marcada la pasada temporada.

Otros entrenadores que siguen en su puesto con respecto al curso anterior son José Alberto en el Sporting de Gijón, Pepe Mel en Las Palmas, Víctor Fernández en el Zaragoza, Mosquera en el Extremadura, Eloy Jiménez en el Lugo, Álvaro Cervera en el Cádiz, Pacheta en el Elche y Sergio Egea en el Real Oviedo.

Cinco ex numantinos serán rivales

Hasta cinco ex numantinos estarán sentados en los banquillos de Segunda División la próxima temporada 2019-2020. Juan Carlos Unzué, Juan Antonio Anquela, José Rojo Martín Pacheta, Aritz López Garai y Jon Pérez Bolo se enfrentarán al Numancia y rendirán visita a un escenario muy conocido para ellos como es el campo de Los Pajaritos. De los cinco, sólo Bolo no entrenó al Numancia pero sí que fue jugador rojillo. El delantero fue uno de los integrantes de la plantilla soriana que lograba el ascenso a Primera División en la temporada 2007-2009. Juan Carlos Unzué, que será el máximo responsable del Girona, entrenó una temporada al Numancia, concretamente en el curso 2010-2011 en Segunda División. Anquela seguirá en el norte de España, aunque cambiará Oviedo por La Coruña para llevar el timó de un Deportivo que únicamente piensa en subir a Primera División. Anquela dirigió al Numancia dos campañas, desde 2013 a 2015. Pacheta, que continúa en el Elche, fue jugador, director deportivo y entrenador del Numancia. El de Salas de los Infantes entrenó al cuadro soriano en la recta final del curso 2008-2009 en Primera División para tomar el relevo del cesado Sergio Kresic. El más cercano en el tiempo es López Garai, técnico rojillo la pasada campaña y que será el máximo responsable del Tenerife.