«Falta regularidad»

Manu Salvador, el capitán del Río Duero Soria, fue crítico con el rendimiento del equipo en la primera vuelta de la Superliga. Esta autocrítica no está reñida con la ambición de jugador madrileño ya que ve a un equipo celeste que irá a más y del que asegura que «si alcanzamos regularidad en los partidos podemos competir con cualquiera». Manu, como no podía ser de otra manera, también tiene un ojo en la Copa del Rey que a finales del mes de febrero se disputará en Soria.

El receptor analizaba la primera vuelta realizaba por el conjunto soriano y era muy claro al afirmar que «hemos sido demasiado irregulares». Salvador criticaba la falta de continuidad en el juego del equipo y comentaba que «hemos alternado grandes momentos con otros muy flojos». Manu apuntaba a los partidos ante Teruel y Almería como los de más nivel en el juego y señalaba directamente al choque jugado en Vecindario, en el que se perdía por 3-0, como el día en el que el Río Duero tocaba fondo.

El capitán no se mordía la lengua y para nada ponía paños calientes a la derrota encajada en la localidad canaria. «Es el peor partido que ha jugado este equipo desde que yo estoy en Soria. Fue algo tétrico, no salió nada bien». Sobre los motivo se este pésimo encuentro, Manu no encontraba explicación ya que «durante la semana habíamos entrenado bastante bien y no sospechábamos tener un rendimiento tan bajo».

Salvador se caracteriza por su optimismo y es de los que piensa que este Río Duero tiene que ir a más, a bastante más. «La segunda vuelta estoy seguro que va a ser mejor que la primera», señalaba. El celeste tiene claro que «si conseguimos la regularidad que nos ha faltado en este tramo de la temporada podemos competir con cualquiera». Manu es de los que piensa que el Río Duero está más cerca de los equipos de la zona alta que lo que indica la clasificación de la Superliga. «No hay una diferencia tan grande con nosotros», añadía.

El primer examen para que las palabras de Manu Salvador tomen cuerpo llega pronto en 2018 ya que el día 6 de enero el Río Duero recibirá en la cancha de Los Pajaritos al C.V. Teruel, segundo clasificado en la Superliga con un punto menos que el líder Voley Palma. «Para mí, Teruel es el mejor equipo de la competición», afirmaba Salvador, quien añadía que «si hacemos las cosas bien creo que les podemos meter mano. Tenemos ganas de que llegue el partido». El Río Duero cerraba 2017 con dos derrotas por lo que el primer partido de 2018 llega con ánimos de reválida.

Para superar a los turolenses un aspecto importante va a ser la grada de Los Pajaritos. «Necesitamos a nuestra gente. Va a se una tarde muy bonita al ser el día de Reyes», indicaba el capitán. El Río Duero necesita los puntos ya que no puede ceder más terreno con la cuarta plaza si quiere estar en el play off de Liga cuando llegue el mes de abril.

Los de Sevillano tienen en la Copa del Rey, que se celebrará en Soria a finales de febrero, un cita marcada a fuego. «Queremos hacer un gran papel en un torneo que es el objetivo prioritario. A la Copa llegaremos en el pico de forma más alto», comentaba Manu Salvador. En el club se han depositado grandes esperanzas en la competición copera ya que «puede ser el espaldarazo para que el proyecto del Río Duero se consolide», señalaba el jugador madrileño.