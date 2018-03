Una fase muy determinante

La competición atraviesa uno de esos momentos determinantes para conocer a lo que se aspira en el tramo final del campeonato. El Numancia ha sufrido dos derrotas consecutivas, ha bajado coyunturalmente en su rendimiento anotador y se encuentra fuera de los puestos de promoción, algo que con regularidad había firmado a la finalización de la mayoría de las jornadas disputadas hasta la fecha. Esta situación puede enquistarse alejando al equipo soriano de su aspiración a meterse en la lucha por la promoción o puede quebrarse dándole un impulso con un resultado favorable en su salida de mañana a Barcelona. El técnico rojillo analiza el estado de su equipo con la perspectiva de la cita en el Mini Estadi. «Cuando estás en el último tramo, metido en la pelea, todo es más fácil. La inercia te lleva a pelear hasta el final, pero para llegar a meterte en esa pelea es ahora cuando hay que sumar y llevamos dos partidos, donde más allá de los resultados, el equipo ha estado por debajo y necesitamos un buen partido para ganar. Necesitamos esa acción reacción. Hemos perdido en casa y necesitamos ganar fuera para seguir en esa pelea porque si continuamos la inercia nos llevará hasta el final», destacó el técnico.

La pelea final puede denominarse como promoción de ascenso, pero Arrasate no quiere pensar en eso en este momento, aunque reconoce que sería frustrante no luchar por algo así después de completar dos tercios de la competición con muy buenos resultados. «La promoción de ascenso será una consecuencia. Hemos realizado dos tercios de campeonato buenísimos y hemos entrado en el último tercio y tenemos la posibilidad de pelear por algo bonito, ambicioso, que a todos nos ilusiona, o echar por la borda el trabajo de los dos tercios anteriores. Esto es algo que no queremos. Ya sé que los equipos que están ahí tienen más presupuesto, que en teoría son mejores, lo que quieras, eso lo acepto. Pero si hemos competido bien durante dos tercios vamos a exigir al equipo que compite bien en el último tercio. En esas estamos y por eso creo que esta semana ha sido importante. De nada vale lo que diga si luego no se juega bien. Estoy convencido de que lo haremos bien para sacar un buen resultado», se animó el técnico, que insistió en competir bien para no venirse de vacío de Barcelona. «Primero debemos defender bien. Fuera de casa nos está costando mantener la portería a cero y es un rival que tendrá el balón, que propone, que lleva la iniciativa. Tenemos que ser sólidos. Pero, a la vez, debemos tener el balón, necesitamos hacerles correr, que no estén cómodos, ser verticales, necesitamos transiciones rápidas, que en Albacete no tuvimos. Resumiendo, tenemos que hacer un partido muy completo y solo así tendremos opciones. Pero el equipo ha sido capaz de hacerlo antes y por este motivo soy optimista porque creo que lo puede repetir», analizó el entrenador numantino.

Del Moral, baja

Manu del Moral se perderá la cita de mañana en Barcelona. El delantero jienense no ha superado su proceso gripal y ayer tampoco se ejercitó con el resto de compañeros. Su baja se une a la de Luis Valcarce y Julio Álvarez, que ya ha completado tres semanas de entrenamiento con el grupo pero su puesta a punto todavía se puede comparar con una tercera semana de pretemporada. El resto de jugadores se encuentran a disposición de Jagoba Arrasate, satisfecho por la respuesta de varios de ellos en los 45 minutos del amistoso frente al Tudelano donde Pablo Valcarce o Diamanka demostraron estar completamente recuperados de sus molestias físicas. Mateu, que no jugó ni un minuto por un golpe sufrido en la sesión del miércoles, también se ejercitó ayer con el grupo en una sesión de menor intensidad. Hoy, la primera plantilla entrenará a puerta cerrada en la última sesión de preparación de la semana antes de viajar a Barcelona. La expedición rojilla partirá a las 12.45 horas, después del último entrenamiento, y jugará mañana en el Mini Estadi a las 16.00 horas (Gol TV). Antes del desplazamiento, Arrasate deberá dar la lista de convocados con varios descartes ya que casi toda la plantilla se encuentra a su disposición.