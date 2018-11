La racha de tres jornadas consecutivas sin ganar, dos derrotas y un empate, no pasa desapercibida en el entorno del Numancia. El director deportivo, César Palacios, reconoció cierta preocupación sobre esta dinámica. «Cuando no han acompañado los resultados tenemos que ser conscientes de que debemos mejorar en ciertos aspectos. Hay detalles tanto en un área como en otra que nos están perjudicando mucho y tenemos que mejorar», asumió el responsable del área deportiva. «La competición es muy dura, en los detalles está la capacidad de mejora y eso debemos intentar. Creo que en muchos aspectos del juego hacemos las cosas muy bien y somos superiores, pero en las áreas es donde se juegan las circunstancias del fútbol y a veces por fallo nuestro y otras por suerte no salen las cosas», reconoció. Palacios indicó, por el contrario, que la preocupación sería mayor si «el equipo no transmitiera en muchos aspectos su superioridad como está realizando en estos últimos partidos». Los resultados no han acompañado como en la derrota frente al Rayo Majadahonda donde crearon ocasiones sin tino a la hora de materializarlas. Esta última racha le ha llevado al equipo a perder algún puesto en la clasificación y a acercarse a la zona conflictiva de descenso hasta los dos puntos. Un colchón escaso por la igualdad existente entre los equipos.

A dos puntos de la zona de descenso

A la finalización de la decimoquinta jornada de Segunda división celebrada durante el pasado fin de semana, el CDNumancia retrocede en la clasificación y se sitúa a dos puntos de la zona de conflicto, el descenso. Después de tres jornadas sin ganar, con dos derrotas (Rayo Majadahonda y Mallorca) y un empate (Granada), el conjunto de López Garai ha perdido el colchón de seguridad con los puestos en rojo respecto al cuarto por la cola, el Elche (15 puntos). Los otros tres conjuntos situados en la zona de descenso, Gimnástic, Córdoba y Reus se distancia a siete, seis y cuatro puntos, respectivamente. Distancias todavía importantes aunque no para desdeñar debido a la inercia de resultados en la que ha entrado el conjunto numantino.

El próximo domingo el Numancia recibe al farolillo rojo, el Gimástic de Tarragona. Una oportunidad para volver a asentar en casa las victorias después de tres encuentros sin ganar. La jornada también ofrece la posibilidad de ampliar esa distancia con uno de los implicados en el descenso con lo que puede suponer para tomar impulso en la clasificación debido a la igualdad mostrada entre la mayoría de los equipos implicados en los diferentes frentes. El del grupo de Aritz López Garai es en estos momentos el de huir de la posibilidad de meterse en mayores problemas alargando una racha desfavorable. La dificultad que demuestra cada vez que sale de Soria para imponerse no debe ampliarse a las citas en Los Pajaritos donde alcanza su mejor versión por lo que la derrota frente al Majadahonda debe entenderse como un accidente.