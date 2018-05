SARA i. bELLED SORIA

Con 26 años Fernando ‘Rydle’ Soria se ha retirado de la competición de League of Legends. El joven gamer soriano, referente en España y que llegó a jugar en Turquía, ha dado un salto en su trayectoria y es parte del profesorado de la escuela de e-Sports que ha puesto en marcha el Baskonia en Vitoria.

Pregunta.- Es curioso que uno se retire con apenas 26 años. ¿Por qué tan pronto?

Respuesta.- ¿Tú ves a un jugador de fútbol jugando con 50 años? No, porque no tiene la misma forma física. No va a jugar igual un tío de veintitantos que uno de 50. Pues en el mundo de los videojuegos, aunque sorprende porque la edad es muy temprana, pasa un poco parecido. Igual a los 18 años tienes unos reflejos brutales que un tío de 30 no tiene. Una coordinación y unas ganas de competir brutales. Sobre todo afecta también el tema de la motivación. Y eso se nota mucho a la hora del rendimiento, en el nivel. No hay una edad exacta, pero tú estás viendo que a los 26 o 27 años se empiezan a retirar jugadores porque ven que hay mucha gente que empieza a ser mejor que ellos. Y este es el principal motivo. Normalmente es un mundo en el que entra tanta gente a jugar y a competir, y cada vez la gente juega más y tiene más nivel, que al final te ves eclipsado.

P.- ¿Los e-Sports queman?

R.- Depende de cómo te lo tomes, pero yo creo que en general sí, por el hecho de que pasas muchas horas dedicándole al juego y la competición. Además, depende de a qué nivel estás puede ser dedicación exclusiva. Yo, por ejemplo, estuve jugando en Berlín, en la liga europea. Mi día era que por la mañana me levantaba a las 11.00, desayunaba, hacía algo de ejercicio, estaba con mis compañeros, igual hasta la hora de comer jugaba alguna partida solo y luego por la tarde entrenábamos en equipo, de cuatro a siete y de ocho a once de la noche. Después cenábamos, hacíamos vida en la casa y a dormir. Este tipo de vida está muy guay, pero no la puedes llevar siempre.

P.- Algunos jugadores están muy cotizados, pero ¿cuando uno se retira prácticamente se puede jubilar?

R.- Yo no conozco ningún caso en el que haya pasado que un jugador se haya jubilado a esta edad. Los contratos de los jugadores son como contratos de autónomos o de empresa. Tú trabajas y cuando dejas de jugar termina tu contrato o servicio con el equipo. Así que depende completamente al nivel que juegues, pero generalmente no. Generalmente vas a seguir haciendo cosas, por mucho que hayas ganado un pastizal jugando en las mejores ligas del mundo. Que puede haber algún jugador coreano que cobre una millonada, puede ser, pero estar toda tu vida sin hacer nada tampoco te interesa, yo creo.

P.- ¿El mundo de los videojuegos es efímero?

R.- Puede ser, también depende del nivel. Si tú por ejemplo estás en un nivel muy alto, te fichan equipos muy buenos y compites, no vas a tener ningún problema. Pero si por lo que sea das un bajón y no lo recuperas, si un equipo te tiene que sentar en el banquillo, eso repercute en tu sueldo, en las ligas en las que juegues. Al fin y al cabo es igual que un deporte.

P.- Ahora como profesor estarás también en continua formación.

R.- Este es un mundo muy nuevo y cuando yo empecé a competir no había todo lo que hay ahora. Ni los mismos equipos, ni las mismas infraestructuras, ni ningún tipo de profesionalidad. Yo gracias a todo lo que he competido tengo una experiencia que me sirve para luego trasladarla a gente que quiera competir o que quiera aprender del mundillo. Pero claro, sigue siendo muy nuevo para mí también. Entonces yo estoy también renovándome, viendo cómo evoluciona y aprendiendo del sector.

P.- ¿Cómo fue tu salto a la profesionalidad desde Soria?

R.- Esto te lo ponen en general bastante fácil, porque en todos los juegos al principio se compite online. Da igual que estés en Soria, en Zaragoza, Madrid… Al principio, además, no juegas para ser profesional o ganar mucho dinero, juegas por divertirte como hace todo el mundo. Lo que pasa es que los propios juegos te dan la opción de meterte en ránking, de competir poco a poco. Y ya cuando ves que empiezas a destacar, que eres muy bueno, que tienes talento, pasas horas dedicándole al juego y empiezas a subir en los ránkings. Después es muy fácil salir porque los equipos se fijan, te hacen una propuesta para competir en una liga, sin moverte de Soria. Luego vas creciendo, te fichan equipos mejores e igual viene un equipo gordo y te dice que va a competir en la liga europea y que si quieres ir. No tienes que hacer algo superespectacular. Es ir jugando y tener la oportunidad.

P.- Y sobre los tabúes de los videojuegos, ¿crees que se han roto, se van a romper o que se pueden romper?

R.- Poco a poco sí, se están rompiendo y se irán rompiendo cada vez más. Sí es verdad que hay que poner mucho inciso en que hay veces que hay que concienciar a los chavales que juegan, porque son chavales, al fin y al cabo, de que no tienen que dejar los estudios, que no tienen que pensar que se van a dedicar únicamente a ello. Tú por ejemplo puedes hacer fútbol como actividad extraescolar, pero no vas a dejar los estudios porque quieres ser futbolista profesional, porque te vas a pegar la hostia de tu vida. Con los videojuegos pasa lo mismo. O sea, tú tienes que compaginarlo, empezar como un hobbie, ver si eres bueno y si vas subiendo y subiendo puedes dedicarte a ello, mientras lo compaginas con todo lo demás. En mi caso, yo competía en niveles muy altos y no dejé los estudios de lado. De hecho, terminé unos estudios y otros no los dejé de lado hasta que me mudé a un nivel muy, muy alto, con un contrato con muy buenas condiciones. Entonces ciertos comentarios siempre van a existir, pero se van a ir rompiendo y la gente va a ver que no es ninguna tontería. A la vez de que se conciencian los chavales.

P.- Has sido un jugador destacado enEspaña y te has labrado un nombre antes de retirarte. ¿Te ves ligado a los videojuegos en el futuro?

R.- A corto plazo estoy trabajando con la sección de videojuegos del Baskonia, estoy viviendo en Vitoria y de momento estoy muy bien. A largo plazo no lo sé. Sí me gustaría dedicarme durante más tiempo a temas relacionados con videojuegos, ya sea como entrenador, ya sea como staff para equipos que quieran iniciarse en el mundillo o lo que sea, eso según vaya saliendo. Pero vaya, que es una puerta que está abierta gracias a la experiencia que tengo y que me va a servir en el futuro.

