Festival del San José

El San José femenino no pudo tener mejor debut en la Liga Gonalpi al golear por. 6-0 ayer en el campo de San Juan de Garray al Santa Marta en un encuentro en el que las sorianas rayaron la perfección. Fue un auténtico festival de juego y de goles por para de un conjunto local que al tiempo de descanso ya tenía más que sentenciado el partido con un espectacular 5-0. Las salmantinas para entonces ya habían bajado los brazos ante la superioridad soriana.

A los siete minutos del choque llegaba el 1-0 tras una jugada individual de María Uriel que introducía el balón en la escuadra. El San José allanaba el camino ante un rival que se veía muy inferior. A los veinte minutos llegaba el 2-0 con un gol olímpico de Elisa. El San José no tenía piedad de un Santa Marta que cumplida la media hora de juego ya perdía por 4-0 al marcar Bea dos goles seguidos que abrían la brecha definitiva en el marcador.

El encuentro estaba sentenciado pero el conjunto entrenador por Sergio Paz quería más y no aflojaba el pie del acelerador. Así, en el minuto 35 llegaba el 5-0 tras una acción individual de Jessi ante la que no podía hacer nada no la defensa ni el portero visitante. Así iba a finalizar el monólogo sorianos en unos primeros 45 minutos de ensueño.

La borrachera de goles del San José tenía continuidad nada más empezar la segunda parte al anotar Alba Ferré la media docena de tantos. Elisa botaba un saque de esquina y Alba remataba a placer. El San José no quiso hacer más sangre y el marcador ya no se iba a mover en el segundo periodo. Las sorianas debutaban a lo grande en la nueva categoría.