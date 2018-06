Con la intención de arropar al equipo en los buenos momentos y también en los que no son tanto, la afición numantina se desplazó hasta la capital vallisoletana, más de medio millar de seguidores, con el propósito de vivir el partido más importante en la historia del Numancia. Y no es fácil superar lo conseguido por el club soriano recientemente. Sus dos últimas décadas, desde la Copa de 1996, se han convertido en una fiesta continua. Ascensos, permanencias, partidos para el recuerdo frente a los más grandes, todo un orgullo para la afición, el principal valor del club. Los seguidores, pese a la derrota contundente en Soria de hace tres días, acompañaron al equipo. Estas oportunidades no se repiten con asiduidad. La última hace diez años y es mejor estar a que te lo cuenten. Por eso mismo, no dejaron de asistir a la última oportunidad pese a las dificultades a las que siempre se somete su equipo, que se ha manejado perfectamente ante la adversidad a lo largo de su existencia y que cuenta con un adn de sufridor por su carácter de modesto y humilde.

Situados en uno una de las zonas altas de la tribuna, lejos de sus jugadores, se hicieron ver y oír al grito de sí se puede. Animación sin contrapartidas. Fieles hasta el final. Una isla rojilla en el mar blanquivioleta de Zorrilla. En Valladolid no se pensaba en otra cosa que el ascenso. La mayoría de los aficionados conocían el valor de este partido porque se afanaron en conseguir una entrada pasando varias horas por la noche el día previo al enfrentamiento de ida. El resultado adverso limó en un principio la moral de todo el entorno numantino, pero a medida que se cumplieron las horas después del varapalo, la afición y el equipo se rearmó para afrontar el más difícil todavía. La temporada es mayúscula, como el reto al que se enfrentó el equipo para la vuelta. La remontada una posibilidad y por eso la afición no falló en el momento oportuno.

Desde el inicio, animación. Agotaron todas las fuerzas, para hacerse escuchar frente a los seguidores pucelanos que cantaron su himno a capela, como ocurrió también en Zaragoza. Los rojillos no se vinieron abajo y agitaron sus bufandas al aire para seguir animando y alargando la opción de ver a su equipo ganador una vez más. Incansables pese a la adversidad por el número de rivales y de goles a remontar. A medida que transcurrieron los minutos, la lógica del resultado se apoderó no del ánimo, pero sí de una realidad que se impone de manera implacable. El viaje de la presente temporada finalizó en Zorrilla, pero tiene continuidad para próximos compromisos de un equipo que no se sentirá nunca solo con una afición como la que le acompaña en los buenos y los malos momentos. Los rojillos siguieron animando hasta recibir el agradecimiento de sus jugadores, una piña al final del partido escuchando de toda la grada de Zorrilla el grito de Numancia, Numancia...

El relato de la temporada ha dejado escenas para el recuerdo con la clasificación, la eliminatoria con el Zaragoza y esta fase final ante el Real Valladolid. Recuerdo para un futuro que debe escribirse todavía pero que tiene una clara dirección de resistencia y de no rendirse nunca.