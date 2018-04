El filial rojillo se frena

El Numancia B buscaba su octava victoria seguida pero se tuvo que conformar con el empate ante un Atlético Tordesillas que también lucha en esta recta final de la temporada por meterse en el play off de ascenso. Fue un partido nivelado, con mucho respeto entre las dos escuadras y que tuvo en las botas de Albitre la mejor ocasión de la tarde, aunque su disparo se topó con el larguero. Un punto que supone un frenazo en la rutilante trayectoria del filial.

El encuentro lo comenzó mejor el Tordesillas y con una presión alta apenas dejaba maniobrar a los rojillos. La posesión era visitante pero sin remate ante el portal de Gaizka Campos. Adalia y Juanmi tuvieron las mejores llegadas de los vallisoletanos, pero sus disparos se estrellaron en el portero rojillo. En el último cuarto de hora se nivelaron las fuerzas y Marcos amenazó la portería visitante con un remate de cabeza que paraba el portero sin problemas.

Ya en la segunda parte, el Numancia B dio un paso hacia adelante y en los primeros compases de la reanudación Alfredo, Beli y Cota remataron ante el marco de un Tordesillas al que le empezaba a faltar fuelle. Los tres puntos se pudieron quedar en Soria, pero Albitre no remató del todo bien después de haber superado al portero en el regate.

San José y Uxama se hunden

El San José dejó pasar el último tren hacia la permanencia y salió goleado del feudo del penultimo clasificado a pesar de empezar el partido jugando muy bien y adelantandose con un tanto de Jon. El equipo se fue diluyendo como un azucarillo y el Becerril hizo pagar las concesiones defensivas con goles. En la segunda parte y con el 3-1 el nivel físico del equipo bajó notablemente y esque el San Jose sólo tenía en el banquillo la opción de Bryan.

El cuadro soriano salió a dominar el encuentro durante los primeros compases. No obstante en el minuto 9 el colegiado anuló un gol del cuadro visitante por presunto fuera de juego. El cuadro palentino intentó salir en algún contragolpe buscando la velocidad de su máximo goleador Kuko que probó suerte con un disparo que se escapó por poco. Pero el San José lo hizo primero con justicia a tenor del gran arranque. La jugada nace en un saque de esquina con remate al larguero. El rechace quedó muerto en las botas de Jon que solo tuvo que empujar a placer para batir a Ortega. Las desgracias se le acumulaban a los de Víctor Cano con la lesión de su pichichi Kuko que dejó su sitio en el campo a Adri. A partir de ahí los palentinos reaccionaron hasta voltear el partido antes del descanso.

El Unionistas se llevó los tres puntos ante el Uxama en un encuentro en el que los burgenses necesitaban puntuar para intentar escapar del descenso. Con esta derrota el equipo entrenador por Rubén Puente, Ruta, se complica la permanencia. El próximo fin de semana el Uxama visitará el siempre exigente campo de la Arandina.

Empate del Tardelcuende

El Tardelcuende empata contra el Carejas Paredes y es incapaz de llevarse los tres puntos de un campo dificilísimo. Hubieron algunas jugadas destacadas como el larguero de Arturo en la segunda parte o el chut de Rodri que se fue por poco de la portería. El meta visitante, Edu López, tuvo dos intervenciones milagrosas para salvar a su equipo, pero los delanteros del Tardelcuende no estuvieron afinados para inaugurar el marcador. Uno de los factores por lo que se quejaron los visitantes fue por el estado del terreno de juego y en el que aseguraron que el balón botaba de manera irregular.

En la primera parte, el Carejas Paredes salió con más ganas que el rival y se hicieron rápido con el control del balón. El Tardelcuende, indefenso en el inicio del choque, no sabía qué hacer para recuperar el esférico. En los primeros compases, los locales tuvieron dos ocasiones para abrir la lata, pero el domingo por la tarde no quería entrar el balón en ese choque. Se llegó al descanso con el marcador señalando el 0-0.

En la segunda mitad, el Tardelcuende cambió la tónica del partido y empezó a ser superior. Una de las jugadas más destacadas de este periodo fue el larguero de Arturo. Rodri también lo intentó con un tiro bombeado que al final no se coló dentro de la meta defendida por Diego. El Carejas no se quedó quieto y también contragolpeó. Tuvieron dos oportunidades claras, pero fue en ese momento cuando surgió la figura de Edu López que salvó a su equipo con dos paradones.