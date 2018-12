Un fin de año que mete miedo

La victoria del pasado domingo ante el Nástic de Tarragona fue de gran importancia para el C.D. Numancia a la hora de cortar su mala racha de resultados y también para encarar la exigente recta final de 2018 en las que se verá las caras contra algunos de los primeros clasificados de la categoría. Deportivo de La Coruña, Albacete y Alcorcón esperan a los rojillos antes del parón con motivo de las vacaciones de Navidad. Un calendario que mete miedo ya que los de López Garai se tendrán que medir al líder, al segundo y al cuarto clasificado. Un mes de diciembre de cuidado en el que los rojillos no renuncian a nada.

La primera parada de este tramo empinado de la competición tendrá lugar este sábado en Riazor ante un Deportivo de La Coruña que partía en agosto con el cartel de claro favorito a subir a Primera y que en estas 16 jornadas no está decepcionando. El Dépor es segundo clasificado con 31 puntos y hasta la fecha sólo ha perdido un partido.

El equipo que entrena Natxo González, que el pasado fin de semana empataba a cero goles en el campo del Rayo Majadahonda, se está mostrando casi infalible en Riazor ya que en los siete partidos que ha disputado como local sólo ha cedido un empate. Ha ganado seis encuentros y no ha perdido ninguno ante sus aficionados.

Enfrente estarán dos rachas muy distintas ya que el Numancia es uno de los cinco equipos de la categoría de plata -Tenerife, Elche, Córdoba y Nástic son los otros cuatro- que no ha ganado fuera de casa. Los sorianos intentarán el más difícil todavía y buscarán romper está mala dinámica en el fortín de Riazor.

Una trayectoria negativa con ausencia de victorias a domicilio que se prolonga desde la pasada temporada, concretamente desde el 8 de abril cuando los sorianos ganaban en Santo Domingo al Alcorcón por 0-1.

En Riazor, el Numancia sí que sabe lo que es ganar, aunque para encontrar la única victoria rojilla en La Coruña hay que remontarse al mes de septiembre de 1999 cuando se imponía por 0-2 con goles de Popescu y Morales.

Después llegará otra prueba de fuego importante para los numantinos ya que visitará Los Pajaritos uno de los equipos revelación de la temporada como es el Albacete. Será el sábado 15 de diciembre a las 18.00 horas cuando el cuadro manchego aterrice en Soria. Este Albacete, que el curso pasado luchó por no bajar, se ha reforzado bien y desde la cuarta plaza de play off aspira a todo. Sólo ha perdido dos partidos y fuera de casa está logrando buenos resultados. Los de Ramis están en una racha de buenos resultados y desde la jornada nueve no pierden. Desde entonces encadenan cinco victorias y dos empates que les han aupado a la zona noble de la tabla. Su último triunfo fue el pasado fin de semana y llegaban ante el líder Alcorcón por 2-1.

Precisamente, el Numancia cerrará el año 2018 ante el actual primer clasificado, un Alcorcón que en Santo Domingo no ha perdido ningún partido y que puede presumir de ser el equipo de Segunda con más victorias, un total de diez, en su casillero. Lidera la tabla con 33 y uno de los puntos fuertes de los madrileños está en su fiabilidad defensiva. Y es que este Alcorcón de Cristóbal Parralo sólo ha encajado ocho tanto en lo que va de Liga. En ataque tiene hombres con gol como son Juan Muñoz y Jonathan Pereira. Será un escollo importante para el Numancia en su despedida de año.

Guillermo, con el grupo

La plantilla del C.D. Numancia regresará hoy a los entrenamientos después de la jornada de descanso de ayer y en el mismo estará Guillermo junto al resto de sus compañeros. El delantero estaría ya recuperado de sus problemas en el tobillo izquierdo y en principio estaría a disposición de Aritz López Garai para el encuentro del sábado ante el Deportivo de La Coruña, según informaban los servicios médicos del club soriano. Guillermo se ha perdido las dos última jornadas ante el Mallorca y el Nástic de Tarragona y volvería a estar en los planes del míster para el desplazamiento a Riazor. Guillermo es el pichichi del Numancia con tres goles, aunque dos de ellos llegaron desde el punto de penalti ante Cádiz y Elche. Su tercer gol, el único de jugada, lo materializaba ante el Tenerife. Por otro lado, el que no acaba de recuperarse de sus problemas musculares en los isquiotibilaes es Ripa, que es duda para el choque de esta decimoséptima jornada de Liga. El capitán no está teniendo nada de suerte con las lesiones en el presente curso. El otro inquilino de la enfermería es Dani Nieto, que según apuntaba Ignacio Arche como jefe de los servicios médicos de la entidad, «está ya al final del camino» de su grave lesión de rodilla que se producía a la finalización de la temporada pasada. Nieto entrenará ya con el grupo después de la Navidad.