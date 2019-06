Fin al sueño de la Copa

El equipo juvenil del Numancia ha caído en los cuartos de final de la Copa del Rey tras perder por 3-0 en la Ciudad Deportiva del Levante y tras empatar a un gol en el partido de ida en Soria. Con la eliminación de los rojillos en el torneo copero el equipo de Pablo Ayuso pone el punto final a una magistral temporada en la que lograron el campeonato del Grupo 2 de la División Honor Juvenil.

Los primeros minutos de partido fueron un previo aviso de lo que sucedería a lo largo de todo el encuentro. El Levante salió al campo con mucha autoridad, llevando la iniciativa del balón y generando constantemente peligro sobre la portería defendida por Toni.

A lo largo del primer cuarto de hora de encuentro, Iván, Christian y Raúl probaron suerte desde fuera del área, pero sus disparos no gozaron de la precisión suficiente para batir la portería del cancerbero soriano. Antes de que llegara el primer tanto del choque, el equipo rojillo pudo adelantarse en el marcador con un remate de cabeza de Dani Fernández que Amigó paró con una magnífica intervención.

Cuando corría el 27´ de partido el Levante ajustició al equipo de Pablo Ayuso y se adelantó en el marcador. Buena jugada combinativa por parte de los granotas que Christian culminó con un certero disparo.

El Levante no cedió en su ímpetu ofensivo y siguió generando peligro sobre el área rival. Raúl e Iván tuvieron una clarísima doble ocasión que no acabó en el fondo de la red gracias a la gran labor del arquero Toni.

Antes del descanso Rafa dispuso de un remate franco de cabeza y envió el balón muy cerca del poste de la portería visitante.

Con el dominio local y el marcador favorable al Levante se marcharon los dos equipos a los vestuarios.

El guión de la película no varió a lo largo de los segundos cuarenta y cinco minutos. Nada más empezar el segundo acto, el Levante pudo poner tierra de por medio en el marcador mediante una gran jugada individual de Edu que Raúl culminó con un remate demasiado centrado. No tardaría mucho en llegar el segundo tanto levantinista, ya que en el 60´ un mal despeje de la zaga soriana lo aprovechó Iván para marcar el segundo tanto del equipo local.

El juvenil del Numancia bajó los brazos tras el segundo gol encajado, el sueño de las semifinales ya estaba demasiado lejos. Quienes no bajaron los brazos fueron los jugadores valencianos que en el descuento marcarían el tercero y definitivo con un remate ajustado de Milo.

El Levante jugará la semifinal de la Copa del Rey juvenil con total merecimiento, ahora bien, la eliminación del Numancia en el torneo copero no empaña la magistral temporada que han realizado los chicos de Pablo Ayuso, una temporada que quedara registrada para los anales de la historia del club soriano.