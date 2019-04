El C.D. Numancia está teniendo un serio problema con los finales de los partidos y el pasado domingo en Cádiz confirmaba que no sabe jugar ni amarrar el resultado en los momentos decisivos. Hasta un total de once puntos se han quedado en el limbo en el tramo final de los encuentros de esta temporada, puntos que colocarían a los sorianos en una posición desahogada en la clasificación para no tener que mirar con angustia los dos últimos meses de competición.

El gol de Machís en el 95 para dar la victoria al Cádiz ha sido el último episodio de una letanía que se viene repitiendo con frecuencia desde que arrancó el curso. Pero si nos remontamos a la jornada anterior, fue el Malllorca el que ‘pescó’ con el gol de Salva Sevilla en el 90 que privaba del triunfo a los numantinos.

A estos finales de miedo para el Numancia hay que sumar otra tara como son los goles encajados en los primeros minutos de los encuentros. Entre unas cosas y otras, la realidad es clara y dice que los de López Garai lucha por conseguir la salvación en las siete jornadas que restan para que acabe la Liga.

El Numancia está sufriendo en los arranques de los partidos en la actual campaña y ya son muchos los goles que ha encajado en los primeros compases de los encuentros antes de que se cumpla el primer cuarto de hora. Los sorianos comenzaban con esta retahíla de dificultades en Gijón ante un Sporting que en el minuto 13 se adelantaba con un tanto de Babin. Al final empate a uno. En Las Palmas Araujo hacía el 1-0 en el minuto 3 de un choque que acabaría con 3-0 para los canarios. En Málaga era Gustavo Blanco el que ponía a su equipo con ventaja en el minuto 1 de un duelo que finalizó con 2-0 para los andaluces, que en los primeros compases de la reanudación hacía en que a la postre sería el 2-0.

El Mallorca también se aprovechaba de esta falta de concentración soriana ya que Ariday hacía el 1-0 en el minuto 8. Expósito castigaba a los rojillos en el 10 del partido ante el Deportivo en Riazor y contra el Oviedo era Javi Hernández el goleador en la primera jugada del choque.

Después llegaba el Sporting de Gijón a Los Pajaritos y continuaba haciendo sangre en los primeros compases con el tanto de Cristian Salvador en el minuto 2. El Nástic hurgaba en la herida el pasado domingo con el gol de Uche al sacar partido de la debilidad de la zaga rojilla en la que Carlos Gutiérrez fue el gran señalado.

Pero si los inicios no le gustan a este Numancia, los finales tampoco. El gol de Kanté en el 94 sentenciaba a los sorianos en Tarragona, aunque ha habido otros desenlaces más amargos. Ante Osasuna el gol de Roberto Torres dejó a los aficionados rojillos con mal sabor de boca, como el que dejaba Aytami con el Córdoba, Aburjania con el Lugo, Bolaño con el Oviedo, David Querol con el Reus, Salva Sevilla con el Mallorca y el reciente de Machís con el Cádiz. Al Numancia le faltó oficio ante el conjunto gaditano para que el gol de David Rodríguez hubiera servido para puntuar en el Ramón de Carranza.

El peor desenlace para un Numancia que en la primera jornada de Liga, allá por el mes de agosto, ya vivía en sus propias carnes la amargura de recibir un gol en las postrimerías del partido ante el Córdoba en el Nuevo Arcángel. Desde entonces hasta la fecha, López Garai y los suyos no han sabido corregir un mal que les está quitando mucho esta campaña.