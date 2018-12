La derrota del sábado ante el Albacete deja dudas en un C.D. Numancia que no acaba de arrancar esta temporada y que ve como Los Pajaritos es un fortín venido a menos. Son ya 11 puntos los que han volado del municipal soriano en los nueve partidos disputados, una cifra que, unida a la ausencia de victorias fuera de casa, no está permitiendo a los rojillos mirar hacia arriba en la clasificación. Con 21 puntos en su casillero, el Numancia necesita reaccionar si no quiere verse metido en problemas clasificatorios cuando acabe la primera vuelta del campeonato.

El equipo de Aritz López Garai ha sumado 16 puntos como local gracias a las cinco victorias y a un empate. En los cálculos de los numantinos no entraba perder tres partidos antes de la Navidad en un escenario como Los Pajaritos que tradicionalmente ha sido el principal pilar clasificatorio del equipo. El Numancia ha cedido ante dos rivales de la zona media de la tabla como son Almería (0-2) y Rayo Majadahonda (1-2) y se veía superado el sábado ante un Albacete que está llamado a ser uno de los conjuntos que luchará por subir a Primera División.

Tres traspiés en casa a los que hay que sumar el empate a uno ante el Cádiz en el estreno en casa de la presente temporada. Casi una docena de puntos que han volado y que supone un porcentaje demasiado alto a estas alturas de temporada. La calculadora dice que el 41% de los puntos que se han jugado en Soria han ido a parar a las arcas de los rivales.

El Numancia tiene que mejorar estos números de cara a la segunda vuelta de la Liga si quiere estar en posiciones más tranquilas en la tabla. A los sorianos sólo les queda un partido en Los Pajaritos en esta primera fase de la competición, concretamente ante el Oviedo para abrir el año 2019. El duelo ante los ovetenses todavía no tiene un horario concretado. Los otros dos compromisos para los numantinos en esta primera vuelta serán a domicilio ante el Alcorcón el próximo domingo y ante el Reus en el segundo fin de semana de enero. El club tarraconense parece que seguirá en competición una vez que los jugadores estén cobrando ya las nóminas atrasadas. La Segunda División seguirá con 22 equipos en liza.

En lo que se refiere a las cinco victorias del Numancia en lo que va de curso se puede hablar de coincidencias en las mismas. Así, todas han llegado en Los Pajaritos y todas llegaban dejando la portería de Juan Carlos a cero. El Numancia se imponía 1-0 al Elche, 1-0 al Extremadura, 1-0 al Zaragoza, 2-0 al Tenerife y 3-0 al Nástic de Tarragona. El cuadro soriano se está mostrando incapaz de ganar partidos cuando encaja algún gol y ya son siete los que ha recibido como local después de los dos anotados por el Albacete.

En esta primera fase de la Liga se está viendo a un Numancia incapaz de mantener una ‘velocidad de crucero’, alternando buenas sensaciones como la del segundo tiempo de Riazor ante el Deportivo de La Coruña con otras más negativas. La regularidad es la gran asignatura pendiente de este Numancia.

Siete triunfos y dos derrotas el curso pasado

Se dice que las comparaciones son odiosas y mirando los números del Numancia de la pasada temporada en Los Pajaritos se ve que el equipo de López Garai tiene más problemas para sumar como local. El Numancia de Jagoba Arrasate había ganado siete encuentros y perdido dos en sus nueve envites en Soria. Los rojillos únicamente habían dejado escapar seis puntos debido a las derrotas por 1-3 ante el Granada y por 1-2 ante el Nástic de Tarragona. Aquel Numancia no había cedido ningún empate como local. Los números del Numancia eran muy buenos en Los Pajaritos con victorias ante Huesca (1-0), Almería (1-0), Sporting de Gijón (3-0), Albacete (5-1), Barça B (1-0), Alcorcón (1-0) y Lorca (1-0). 21 puntos de los 31 que tenía el cuadro de Arrasate habían llegado en casa. El Numancia era cuarto en la tabla y fuera de casa ya había ganado dos partidos, concretamente 0-1 en el campo del Lugo y 2-3 en el José Zorrilla de Valladolid. El Numancia se codeaba con los mejores y a domicilio sumaba el doble de puntos de los que ha cosechado hasta la fecha el conjunto entrenado por López Garai. Aquel Numancia, además de las dos mencionadas victorias como visitante, había empatado en Vallecas (2-2), Cádiz (0-0), Tenerife (1-1) y Córdoba (1-1). Los sorianos habían hincado la rodilla en tres desplazamientos. El Numancia perdía por 1-0 en el campo del Reus, por 3-0 en la Romareda ante el Real Zaragoza y por 3-1 en el Carlos Tartiere contra el Real Oviedo. Esta temporada lleva una derrota más a domicilio.