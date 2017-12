Fran Valero no sigue como técnico del Almazán

Fran Valero ha dejado de ser entrenador del Almazán, una noticia que daba a conocer ayer el club adnamantino en un comunicado. «Desde la SD Almazán comunicamos que Fran Valero no continúa como entrenador del primer equipo del club. La decisión ha sido amistosa y de mutuo acuerdo. Lo últimos resultados ante equipos cercanos en la tabla, y a priori inferiores como el Real Burgos o Becerril, han llevado a esta decisión desde ambas partes. Valero se hacía cargo del conjunto blanquillo el pasado verano pero los resultados no han acompañado en las 17 jornadas que se han disputado y el Almazán no acababa de arrancar al ocupar la zona baja.

El responsable adnamantino Juan Carlos Aguilar indicaba que «desde la directiva estamos muy contentos con el trabajo realizado por Fran Valero. Un magnífico entrenador y un trabajador incansable, al que no le han salido las cosas. Lo ha dado todo desde el primer día. Es de las personas más profesionales y trabajadoras que han pasado por el club». Aguilar añade que «la cuerda se rompe por el lado más débil, son cosas del fútbol. Ahora la pelota está en el tejado de los jugadores que deben sacar la calidad y el esfuerzo para dar la vuelta a la situación, porque ellos son igual de responsables o incluso más»

La decisión se toma para intentar cambiar la dinámica descendente que ha sumido al equipo en la zona baja. Se espera que, como ocurrió el pasado año, el equipo coja un nuevo aire y poco a poco salga de esa zona. De forma provisional, se hará cargo del equipo el propio Juan Carlos Aguilar, que era el segundo de Valero.