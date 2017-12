Frenados a la contra

El Numancia juvenil de División de Honor no pasó del empate ante el Hernani, uno de los rivales de la zona baja de la tabla, en un encuentro de poca calidad por parte de unos y otros y que estuvo condicionado por el viento y la lluvia en la Ciudad Deportiva. El equipo rojillo fue frenado a la contra en una mañana dominical en la que pudo pasar de todo. Los de Pablo Ayuso pudieron sentenciar ya con el 1-0 a su favor pero también pudo perder. Un reparto de puntos que se puede catalogar como justo por los méritos de los dos equipos.

Numancia y Hernani no se adaptaron a los condicionantes meteorológicos de la mañana y en la primera parte las ocasiones de gol en las dos áreas fueron escasas. Se cumplía ya el minuto 45 cuando una falta lateral a favor de los sorianos iba a ser cabeceada por Raúl Hernández al fondo de la red. Un gol psicológico para un equipo local que con esa renta tuvo la sentencia en una ocasión clara que se iba al limbo.

Si la primera parte finalizaba con buenas noticias para el juvenil, la segunda parte no arrancaba con un jarro de agua fría para sus intereses. El Hernani se aprovechaba de una contra mal defendida por los rojillos para nivelar el marcador. El Numancia ejecutaba un saque de esquina que conllevaba una contra guipuzcoana para que Erdozia, en segunda instancia tras rechace del Willy, empatara el choque.

Con empate en el marcador pudo ganar el Hernani ya que en otras dos contras el peligro fue muy claro en el portal soriano. El acierto de Willy y el desacierto de los delanteros vascos impidieron que el marcador se moviese. El Hernani había perdonado y estuvo a punto de pagarlo caro en el último minuto ya que Ferrer gozaba de una clara ocasión para hacer el 2-1, aunque su remate a bocajarro lo paraba el meta visitante. El Numancia se tenía que conformar con un punto y el próximo sábado cerrará 2017 con la visita al campo del Alavés.

Empate del Norma

El Norma San Leonardo no pudo cosechar un triunfo vital en sus aspiraciones en su visita a Los Nogales. El conjunto soriano, en un choque de lo más importante ante un rival directo en la zona baja, cuajó 50 minutos de mucho orden y eficacia, pero se vino abajo con el 1-2 de los de Pablo Rasero y acabó sufriendo para salvar un punto que, no obstante, no es mal resultado. Los pinariegos se pusieron con una ventaja de dos goles pero acabaron pidiendo la hora en una segunda parte que se les hizo demasido larga.

El partido estuvo marcado por las fuertes rachas de viento que soplaron en Roa. En el feudo burgalés, el duelo transcurrió con un equipo local entonado y a la contra, a pesar de no tener el viento a su favor, y un equipo visitante con el machete entre los dientes en la zona ofensiva. Así, un saque del meta local que no llegó a medio campo por el viento, lo recogió Peña para volear y marcar de lejana vaselina el 0-1. Tras el descanso, los burgaleses dieron un paso adelante pero en una contra los sorianos les pillaron desprevenidos y marcaron el 0-2 por medio de Karim. El Norma, a base de balones largos, perdió fuelle con el 0-2. Patxi, de cabeza, se adelantó a la defensa para rematar un buen centro y poner el 1-2. Y en un córner con distintos rechaces en el área, Roberto puso la puntera para ejecutar el 2-2 y dejar el duelo en las tablas finales.

Un punto que no sirve ni a unos ni a otros ya que ambos están en la zona baja de la clasificación del grupo A de la Primera Regional de Aficionados. El Raudense se queda como penúltimo clasificado con sólo 8 puntos mientras que el Norma suma sólo uno más.

En lo que respecta a la participación soriana en esta categoría, las buenas noticias llegan desde Tardelcuende ya que los pizorreros están en la zona templada de la clasificación con unos tranquilizadores 17 puntos. El conjunto que entrena Salvachúa está cuajando una notable campaña y el pasado miércoles empataba ante La Granja, tercero en la tabla.