La derrota frente al Real Valladolid supone un frenazo a la buena racha del Numancia, capaz de engancharse a los puestos de promoción de ascenso en las últimas semanas gracias a cuatro victorias y un empate que le han llevado hasta los 61 puntos. Con esta puntuación, mantiene una pequeña distancia con el séptimo clasificado, posición que marca la frontera entre disputar las eliminatorias por el ascenso una vez concluida la liga regular o alargar la campaña, al menos, una semana más para el intento de escalar de categoría con las series por la tercera plaza de ascenso. A falta de cuatro fechas para completar el calendario, todo está en el aire y sigue la pugna entre diferentes aspirantes sin descartar ninguna de sus opciones mientras las matemáticas no las contradigan.

El Real Valladolid se reactivó en Soria con todo lo que afecta al Numancia, de manera particular, y al resto de implicados, a modo general. El equipo soriano ve recortada su ventaja en la clasificación, recibe un revés en un momento inoportuno y no liquida a un rival directo, que llegaba a Los Pajaritos con la necesidad de ganar para no verse fuera de la pelea aunque luego quizás no le sirva para alcanzar una plaza entre los seis primeros. Lo cierto es que de no haber sumado los tres puntos su posición y situación sería la de un equipo casi a la desesperada para el resto de sus compromisos. Con partidos por delante como Albacete, Lorca, Zaragoza y Osasuna, todavía tiene algo que decir en esta recta final del campeonato. No está descartado y aparece como otro rival incómodo, con cuajo para las situaciones a las que se enfrenta y con recorrido histórico y exitoso en eliminatorias por el ascenso de ediciones precedentes.

Pese a la derrota, el Numancia no ha perdido el factor de la propia dependencia. Sigue con todas sus opciones intactas porque había logrado una distancia de seguridad con su anterior racha de buenos resultados y depende de ampliarlos para continuar entre los seis primeros. Los últimos trece puntos de quince en juego le permiten mirar hacia adelante sin la ansiedad de buscar terceros resultados. Lógicamente, se fijará en lo que consigan sus oponentes y si fallan, puede mejorar posiciones o alejarse de esa barrera de la séptima plaza. Pero todo pasa por dar continuidad a la buena racha superado el tropezón del sábado ante el Real Valladolid. La dinámica del equipo era la indicada para asegurarse un puesto entre los seis primeros y no debe alterarse por un revés inoportuno. El doble partido en Los Pajaritos, donde el grupo de Jagoba Arrasate ha demostrado su mayor solidez, suponía una buena oportunidad para afianzar las opciones. También es cierto que sostener los números siempre es complicado pese a la fiabilidad de su trayectoria y a esto se añade que cuando llegan dos citas de manera consecutiva en casa, no es la primera vez que a los conjuntos locales les cuesta superar esos dos compromisos. Al Numancia le sucedió y se estancó. Pasó de una solvencia en el marcador frente al Real Oviedo a sufrir una derrota en casa, que no contabilizaba desde principios del pasado mes de marzo cuando el Zaragoza se llevó los tres puntos del coliseo numantino. Un toque de atención para recibir al próximo visitante, el Osasuna, que también se ha activado este fin de semana con una victoria en Tarragona.

Antes de ese enfrentamiento, el conjunto soriano viaja a Lorca. Los desplazamientos no han supuesto la mejor baza de los de Arrasate a lo largo del campeonato. En esta ocasión, se miden a un conjunto con la etiqueta de descendido. La respuesta de un equipo en esa situación es una incógnita, pero el Numancia no puede especular con el ánimo de su rival. La necesidad de sumar los tres puntos presenta la suficiente motivación para el Numancia ante un conjunto ya desahuciado al que se le supone opondrá su profesionalidad. El tropezón del sábado obliga más si cabe a vencer para no ceder la ventaja adquirida en la anterior racha. El conjunto soriano debe mejorar sus números como visitante donde ha conseguido tres victorias (Lugo, Valladolid y Alcorcón) para consolidar sus opciones para la promoción de ascenso. Esa victoria sería un golpe de efecto antes de recibir al Osasuna y de viajar a Sevilla para jugar frente al otro conjunto con vitola de descendido. Para la última jornada quedará el enfrentamiento con la Cultural Leonesa, equipo inmerso en estos momentos en la lucha por la salvación. Estas dos salidas pueden ser determinantes para definir el futuro clasificatorio en un momento decisivo. El margen de error ha desaparecido y lo único que ha permitido al club soriano no caerse de los seis primeros es la ventaja ganada con esa buena racha que se ha visto ahora frenada.

Cede en la clasificación

Finalizada la jornada aunque todavía resta el partido de hoy entre el Granada y el Rayo Vallecano, el Numancia pierde un puesto en la clasificación. A falta de cuatro jornadas se ubica en la quinta posición con 61 puntos. Su inmediato perseguidor es el Cádiz, con un punto menos. El conjunto gaditano empató ayer a un gol en su visita a Albacete y sigue en la pelea por mantenerse entre los seis primeros. El séptimo clasificado es el Real Oviedo, con 59 puntos. Los de Anquela también siguen vivos en la pugna tras derrotar ayer por 2-0 al Lorca. El Real Oviedo había encadenado dos derrotas consecutivas y se reactiva otra vez para encarar la recta final con opciones de meterse entre los seis primeros. Igual que el Osasuna. El conjunto navarro derrotó al Nàstic en Tarragona y acumula 57 puntos, a tres del sexto, el Cádiz. Todo muy igualado y con posibilidades de variar dependiendo los resultados de la semana. El Granada, que recibe a partir de las 21.00 horas al Rayo, apura sus últimas opciones de seguir con vida en la lucha por la promoción. Si supera al conjunto madrileño, igualaría con el Valladolid. El Rayo, por su parte, se disputa en Granada el liderato, que ahora tiene el Huesca aunque con un partido menos. La derrota del Sporting en Zaragoza frena a los asturianos en la pelea por el ascenso directo y confirma al conjunto maño en sus aspiraciones.