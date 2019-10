Un frenazo inmerecido

El C.D. Numancia no mereció la derrota ante un Real Zaragoza que fue inferior en la primera parte pero que mejoró en la segunda para llevarse los tres puntos y así cortar la buena racha de los sorianos de ocho jornadas sin perder. Un gol de Eguaras desnivelaba la balanza de un partido de verdad, de los que hacen afición, y que se decantó por pequeños detalles. Hasta el 0-1 el Numancia había aguantado a un rival que tras el descanso quiso más. Ni la decisión del VAR con un penalti en contra había doblegado a un cuadro soriano que moría en el área zaragocista. El derbi del Moncayo se fue para la capital maña, aunque por los méritos de unos y otros lo más justo hubiera sido el empate.

Carrión apostó por la continuidad en un once inicial en el que las novedades fueron las de Castellano y la de Higinio. Respecto a Oviedo hubo también una variante en cuanto a la demarcación de Zlatanovic que actuó en el costado caído a banda izquierda. Castellano tomó el relevo del lesionado Héctor Hernández en el lateral izquierdo, mientras que Higinio regresaba a la titularidad en una punta de ataque que en el Carlos Tartiere había sido para el serbio. El resto de los hombres en la alineación fueron los mismos que firmaban el empate en la jornada anterior.

La primera parte fue de poder a poder aunque fue el Numancia el que dispuso de las mejores ocasiones para haberse marchado al descanso con ventaja en el marcador. Primero Higinio y después Mateu perdonaron a un Zaragoza demasiado impreciso y que ofreció muchas concesiones a los atacantes rojillos.

El choque, con un ambiente en la grada de los partidos grandes, arrancaba con demasiado respeto entre los dos conjuntos. El primero en avisar fue el Numancia pero el disparo de Higinio se marchó alto. El Zaragoza respondía y lo hacía a través de su goleador Luis Suárez, que tras robarle la cartera a Carlos Gutiérrez disparaba para encontrarse con la figura de Dani Barrios en el primer palo. El Zaragoza tenía más posesión pero apenas inquietaba el marco local.

El Numancia creaba casi todo el peligro por la banda derecha con la conexión entre Calero y Moha que a punto estuvo de tener resultados al cuarto de hora de no ser por la manopla de Cristian Álvarez. El conjunto local mordía más que el visitante, con un punto más de agresividad y convencimiento en su juego. Era un Numancia con las ideas más claras que un cuadro maño que quería pero no podía.

No se había llegado a la media hora de juego cuando una genialidad de Mateu habilitaba a Higinio, que en su mano a mano con el portero zaragocista enviaba el balón fuera en el intento de vaselina. Los jugadores numantinos y la grada pidieron penalti de Cristian Álvarez sobre el ariete rojillo pero López Toca primero y después del VAR no consideraron que la jugada merecía castigo desde los once metros.

El Numancia la había tenido para desequilibrar la balanza ante un Zaragoza que sólo ponía en apuros la portería soriana con un disparo cruzado de Nieto al que respondía Dani Barrio con una gran intervención. Pero el Numancia estaba siendo más incisivo y pasada la media hora de juego un error de James estuvo cerca de darle el primero gol. El mediocentro maño fallaba en su intento de cesión al portero para que Moha, que había sido un puñal por la banda asistiera a Mateu para que el disparo de este lo sacara el central Clemente en la misma línea de gol.

Los rojillos habían perdonado en una primera parte en la que se mostraron más convencidos que su rival, que en los primeros 45 minutos se mostró con demasiada ansiedad y precipitación.

Si en la primera parte había perdonado el Numancia en la segunda fue el Zaragoza el que llevó la iniciativa y dio un paso hacia adelante en búsqueda de una victoria que cortará su mala trayectoria de las últimas jornadas. Guti probaba a Dani Barrio, que tras golpear el balón en un defensa mostraba sus reflejos para desbaratar la llegada maña.

El Zaragoza había crecido e incluso Kagawa, desaparecido en los primeros 45 minutos, entraba en juego. La suerte del partido pudo cambiar gracias al VAR al ser utilizado para pitar penalti en el área local por manos de Gus Ledes. Lanzaba Luis Suárez y aparecía Dani Barrio para sujetar a los suyos. Comenzaba otro partido con media hora por delantero.

Pero el Zaragoza no se vio abajo con el fallo y mantuvo el guión con el que salió tras el descanso. Quería protagonismo y lo tenía cuando a diez minutos del final una buena combinación por la banda llegaba a las botas de Delmás para que asistiera a Eguaras, que libre de marca dentro del área fusilaba a Barrios.

Carrión fue a por todas e incluso apostó por Escassi como delantero centro en búsqueda de un juego más directo para empatar un partido que estaba casi imposible. Néstor, que debutaba como rojillo supliendo a Higinio, y Mateu, que bajó su nivel en la segunda mitad, tuvieron cerca un empate que nunca iba a llegar. Los puntos se fueron para orillas del Ebro.