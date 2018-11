Frenazo del Numancia

El C.D. Numancia vio como el Rayo Majadahonda ponía fin a su racha victoriosa en Los Pajaritos en un partido en el que a los sorianos les faltaron ideas y también gol para haber conseguido al menos un punto. Fue un mal Numancia, que no carburó y que nunca supo hacer daño a la defensa de tres del rival. Iza en la primera parte y Aitor García en la segunda fueron los verdugos de un conjunto rojillo que maquillaba el marcador con un tanto de Villalba cuando ya no había tiempo para más. Paso atrás para un equipo que encadenaba tres triunfos en casa.

El once del Numancia presentó novedades posicionales para cubrir la ausencia de Yeboah en la derecha, con Luis Valcarce como la única alteración en cuanto a nombres con respecto al equipo de Granada. El berciano jugó como lateral izquierdo, lo que supuso que Mateu adelantara su posición al extremo derecho por delante de Markel. Oyarzun no varió su posición para seguir en el extremo izquierdo. Escassi continuó liderando al equipo rojillo desde el centro de una defensa en la que también tuvieron continuidad tanto Markel como Atienza. Kako volvió a llevar la manija de los sorianos desde el centro del campo, ayudado por Diamanka y Villalba. En la punta de ataque, Guillermo volvió a gozar de la confianza de López Garai.

El Rayo Majadahonda entendió mejor lo que había que hacer en el partido en una primera parte en la que el Numancia no llegó a chutar entre los tres palos. Lo único reseñable en ataque de los rojillos fue un cabezazo de Diamanka que se marchó alto. Los numantinos estuvieron maniatados en el centro del campo y en las bandas sólo Oyarzun por la izquierda llevó peligro hacia el marco majariego. En la otra ala Mateu estuvo desaparecido.

El Numancia se topó con un rival que defendía muy bien y que cuando tenía el balón lo hacía con criterio, saliendo con mucha velocidad por las bandas. El choque arrancaba con una acción polémica por unas manos dentro del área visitante de la que no quiso saber nada el colegiado. La guerra estaba en el centro del campo y de ella salía victorioso un Rayo Majadahonda mejor asentado y que no dejaba maniobrar a los locales. El cuadro madrileño avisaba con un disparo de Enzo que, con un pasillo con alfombra roja, disparaba demasiado alto. Fue un aviso de lo que vendría minutos más tarde con el claro penalti de Luis Valcarce sobre Benito. El carrilero del Rayo le ganaba la partida al rojillo por velocidad y para frenarlo no le quedó más remedio que derribarlo. Máximo castigo sin discusión que transformaba Iza.

Apenas se había cumplido el cuarto de hora de un choque que se ponía cuesta arriba para un Numancia que estaba con pocas ideas y que necesitaba reaccionar. La reacción no iba a llegar en una primer mitad en la que el cuadro soriano no acabó de encontrarse sobre el terreno de juego. Poca combinación en el centro del campo, las bandas tapadas, a excepción de los fogonazos de Oyarzun, y demasiados balones colgados que no ofrecieron dificultades para Basilio.

El Numancia requería de cambios de cara a la segunda mitad porque en los primeros 45 minutos ofreció una de las peores versiones en lo que va de campeonato. Así lo entendió López Garai dando entrada a Unai Medina como lateral izquierdo en detrimento de Luis Valcarce. Mateu y Oyarzun intercambiaron sus posiciones en una segunda parte en la que los sorianos estaban obligados a mejorar sus prestaciones, especialmente ofensivas.

Mejoró el Numancia teniendo más presencia en el área rival, aunque las ideas seguían siendo escasas ante un Rayo Majadahonda que buscaba los contragolpes para hacer daño a la zaga rojilla. Los de López Garai dieron un paso al frente, aunque las mejores ocasiones en la reanudación serían de los madrileños por medio de Iza y Fede Varela. Pero la mejor oportunidad para hacer el 0-2 la tenía Aitor García en una contra tras fallo de Villalba a la hora de jugar de tacón.

Oyarzun seguía siendo el mejor de los locales y era el vasco el que, ya en el minuto 65, disparaba por primera vez entre los tres palos del Rayo. Los majariegos habían perdonado y el Numancia también lo haría con dos oportunidades muy claras de Diamanka que se fueron al limbo. Especialmente clara fue la segunda cuando el senegalés, casi en la misma línea de gol, hacía lo más difícil y enviaba el balón por encima del larguero.

El Numancia había tenido el empate y los errores en el fútbol se pagan. Y lo pagó caro porque casi en la jugada siguiente una contra mortal del Rayo Majadahonda significaba la sentencia. Fallo de Kako en el despeje y los ‘Aitores’ ponían la puntilla con un contragolpe que culminaba Aitor García. Era el 0-2 y, aunque quedaba un cuarto de hora por delante, todo estaba decidido en Los Pajaritos.

Los rojillos bajaron los brazos e incluso pudo llegar el tercero de los madrileños si Fede Varela hubiera estado más acertado. Ya en el añadido llegaba un penalti en el área del Rayo que erraba Viguera, aunque la jugada siguió tras el rechace del portero para que Villalba recortara distancias. Un gol que sirvió para poco ya que no se llegó ni a sacar de centro. Revolcón para un Numancia al que le faltaron ideas para ofrecer una de sus peores versiones del curso.