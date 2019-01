El Numancia se ha instalado en una deriva peligrosa por la cercanía de la zona de descenso, a solo dos puntos de distancia, y por la escasez de resultados favorables. Con dos empates y dos derrotas después de ganar su último partido al Nástic a inicios del pasado mes de diciembre, la evolución del grupo de Aritz López Garai le ha llevado a mirar con preocupación su actual posición. El partido de esta tarde le pone a prueba frente a un rival, el Reus, que vive pendiente de su situación extradeportiva, con un número reducido de fichas del primer equipo y con problemas para cobrar en todos los estratos del club. Sin embargo, su orgullo competitivo y su profesionalidad se mantienen muy vivos, como demostró en la anterior jornada al ganar en Málaga a uno de los señalados para alcanzar la máxima categoría al finalizar el ejercicio. En tiempos de penuria no se puede menospreciar a ningún rival, capaz de reivindicarse de todas las maneras posibles. El conjunto catalán se encuentra herido y en el terreno de juego proyecta su mejor versión frente a la frustración que vive en los despachos.

Para el conjunto soriano no es un partido cualquiera. Las victorias se le resisten últimamente a nivel general, pero en lo particular de los desplazamientos todavía no se ha estrenado en la presente temporada. Desde el pasado mes de abril del año pasado no gana en un partido de la fase regular lejos de Soria. Con el paréntesis de la victoria en Zaragoza en la promoción de ascenso, su trayectoria como visitante no permite grandes alardes aunque en algún momento romperá estas estadísticas. El mejor instante se presenta en Reus, por ser el próximo encuentro y por medirse a un rival al que le separa dos puntos. La posibilidad de acercarse a la zona roja de la clasificación presenta este partido con un compromiso igual que siempre pero con un grado de mayor gravedad para no caer en posiciones críticas. Para no verse en esos problemas, el técnico asumió que su equipo es capaz de hacer muchas cosas bien, pero a la vez hacer algunas tan mal como para dejarse tantos puntos por el camino. Conocidos esos desajustes está en su mano y en el de su tropa intentar corregirlos. Tarea complicada, pero que debe abordar para no verse en mayores complicaciones. De cara al encuentro, Cristian Ganea podría debutar para asentar la posición de lateral zurdo, mientras que en el ataque Jordi Sánchez vuelve a la convocatoria para ejercer de revulsivo.

El entrenador

El entrenador del CDNumancia, Aritz López Garai, calificó el partido ante su anterior equipo, el Reus, como «diferente» por la situación extradeportiva que se está viviendo en el seno del club tarraconense. «Una vez que comience el partido lo debemos sacar adelante porque la situación clasificatoria de ambos no es la idónea ni la que deseamos, ellos creo que tampoco, pero nos tenemos que centrar en hacer un buen partido para cerrar la primera vuelta de la mejor manera, ganando, y cogiendo energía para comenzar la segunda bien», comentó el técnico, consciente de la compleja situación de su rival de hoy. «Se encuentran en una situación extradeportiva difícil, pero deportivamente demostraron frente al Málaga que están muy vivos y nos encontraremos a un equipo apoyado por su gente, con el campo lleno, orgulloso de sus futbolistas y de su cuerpo técnico por lo que están haciendo en estas circunstancias. Tenemos que ir mentalizados y preparados de que nos espera un partido muy complicado. Si en la cabeza de alguien está pensar que vamos a Reus a jugar contra un equipo entregado, nos equivocamos», destacó López Garai, ilusionado con su vuelta. «Es el club que me ha dado la oportunidad de empezar como entrenador. Siempre estaré agradecido y me encontraré con muchos amigos allí a los que les daré un abrazo», reconoció.

El técnico insistió en la idea de no menospreciar al rival por su peculiar situación extradeportiva, con solo doce fichas del primer equipo y problemas económicos. «El rival es un equipo con orgullo, lleno de profesionales que juegan muy bien al fútbol y que querrán ganarnos sea su último partido o uno más. No lo sabemos. Debemos centrarnos en el juego y mirar lo que pasó en Málaga. Tiene 20 puntos, a un partido de nosotros. Los jugadores creo que son conscientes e iremos a por ellos», añadió.

La derrota frente al Oviedo, el pasado lunes, ha marcado la semana al Numancia y a su técnico que ha intentado recuperar a la gente para jugar hoy. «Hemos entrenado poco por el poco margen y lo que hemos hecho es recuperar y hablar para ver las cosas que hacemos bien, que ya las conocen, y las que hacemos mal, que nos penalizan. Hemos intentado trabajarlas y mejorarlas para que nos den resultados en Reus porque esto del fútbol no va de méritos y sí de realidades. Y una cosa no se ajusta a la otra, es una opinión personal, pero hay que intentar cambiarlas desde ya porque pasan los días y las semanas y debemos conseguir puntos», aclaró.

López Garai reconoció que sufren mucho en jugadas a balón parado y se plantea la posibilidad de variar la manera de defenderlas. «Veo el problema que tenemos, no soy ajeno. Cuando llegué aquí el equipo defendía los córners en zona, hablé con ellos y me dijeron que se sentían cómodos, lo respeté, pero ha llegado un momento que cuando te golpean tanto hay que tomar una decisión. No sé si será en Reus o en la segunda vuelta, pero el cambio está al caer y espero que sea la solución a los males que tenemos», indicó el técnico, consciente de la necesidad de salir enchufados para ganar por primera vez fuera de casa. «Hemos jugado diez partidos y hemos perdido cuatro, es difícil ganarnos, pero tenemos que ganar ya», señaló.