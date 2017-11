Fulminado en Oviedo

El Numancia cayó en Oviedo (3-1) en un partido en el que fue sobrepasado por los asturianos, especialmente en una segunda parte impecable de los locales. En los pocos minutos en los que los de Arrasate tuvieron algo de presencia, sumaron un gol que ilusionaba, aunque pronto se vio que no era el día de sumar una victoria.

El Oviedo aprendió de errores de partidos anteriores y salió despierto desde el primer minuto. El equipo asturiano encerró a los de Jagoba Arrasate en su campo y no les permitió respirar en el ataque. El Numancia, con las líneas juntas, trataba de contrarrestar el impulso local. Tan sólo tardaron un minuto los de Anquela en conseguir la primera aproximación, que acabó en saque de esquina, aunque el primer intento serio llegó a los seis minutos, en un lanzamiento de Aarón Ñíguez tras pase de Linares. El Numancia tardó diez minutos en llegar a poner el balón sobre la meta del portero carbayón. Una falta lateral botada por Íñigo Pérez llegó mansamente a las manos de Alfonso Herrero.

Los asturianos seguían con su asedio. Una contra rematada por Aarón Ñíguez fue despejada por la línea de fondo por la defensa soriana a los doce minutos y tres más tarde, en una jugada muy similar, llegó el gol de los azules, que sacaron en corto el córner para que Johannesson, desde la derecha, pusiese el balón en la cabeza de Carlos Hernández, que batió a Aitor. El meta llegó a tocar el esférico y lo envió hacia el larguero, pero no lo suficiente para evitar el tanto.

El Oviedo bajó el pistón un poco tras el gol y el Numancia empezó a creer un poco más en sí mismo. Los locales ya no llegaban con facilidad y Berjón se veía obligado a disparar desde lejos al no encontrar apoyos en una contra. En el área astur, Valcarce se fajaba con los centrales, pero no encontraba hueco para sacar algo positivo.

Dani Calvo se mostraba providencial en dos cortes de balón cuando Linares se mostraba dispuesto a encarar el área numantina poco antes de que el oviedista Aarón Ñíguez se lesionase y dejase su sitio a Yeboah. El cambio se produjo poco antes de que, a los 32 minutos, llegase el primer saque de esquina para el conjunto de Arrasate. Fue providencial, pues Íñigo Pérez acertó a poner el balón en le vértice del área pequeña para que Higinio lo peinase, batiendo a Alfonso, poco afortunado en la acción.

El Oviedo intentó recuperar el mando del juego y Carlos Hernández volvió a rematar de cabeza en busca del gol en un nuevo saque de esquina, pero sin suficiente fuerza, permitiendo a Aitor hacerse con la pelota sin problemas. El acoso continuó hasta el descanso, aunque los sorianos supieron aguantar la presión asturiana para recuperar fuerzas en el vestuario.

El retorno al campo volvió a mostrar un Oviedo muy metido en busca del gol. En un minuto de juego, los carbayones forzaron dos saques de esquina y, en uno de ellos, se pidió penalti. Y no habían transcurrido tres minutos de la reanudación cuando Yeboah encontró la red, pero el juez de línea señaló posición antirreglamentaria del delantero. Yeboah se fue de Ripa para crear una nueva ocasión, aunque su pase no encontró rematador. Si lo encontró Dani Calvo en una falta lanzada a la espalda de los defensas para Higinio, pero el delantero no consiguió batir a Alfonso.

A vuelta de página, el Oviedo cogió a contrapié al Numancia y Diegui lanzó a puerta, pero el balón salió repelido por el larguero. Dani Calvo tuvo la mala fortuna de errar en el despeje y batir a Aitor. El tanto dio alas al Oviedo, que se lanzó en tromba sobre el área numantina. Un pase de Berjón desde la izquierda no encontró la cabeza de Yeboah por el despeje de Dani Calvo. La presión sobre el área soriana a punto estuvo de costar un disgusto en una jugada entre Yeboah y Mossa. El despeje de Dani Calvo salió hacia atrás por el efecto del balón, aunque Aitor estuvo atento para atajar el peligro. Nada pudo hacer e meta ante el remate de Linares de cabeza que supondría el tercer gol. Los locales se volcaron en el ataque y aún pudieron lograr el cuarto en un remate de Carlos Hernández en un córner que Aitor sacó en la línea de gol. No dejó de intentarlo el Numancia, pero con poca convicción. Mateu tuvo la opción más clara en una contra, pero el balón acabó en saque de esquina, sin más peligro. Las ocasiones más claras fueron para Guillermo, en un remate de cabeza en el área pequeña, a dos minutos del final, que Alfonso acertó a desviar por encima del larguero, y en otro cabezazo poco después que se fue al larguero. Pero el Numancia no logró aprovechar los minutos finales de desconcierto de los asturianos.