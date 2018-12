Como clausura y colofón a los desayunos organizados por FOES(Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas) con motivo de su 40 aniversario, Javier Tebas, presidente de LaLiga, desgranó ayer en su ponencia, ‘La liga como player global en la industria del ocio y entretenimiento’, la importancia de la industria del fútbol y su impacto en la economía de España. Tebas aclaró desde el inicio de su exposición que se trata de un sector industrial y no de negocio por el hecho de que reparten riqueza y no buscan beneficios.

De la importancia de la industria del fútbol hablan los datos que remarcó a lo largo de toda su intervención en la sede de FOES. La economía relacionada con el fútbol supone el 1% del Producto Interior Bruto (PIB); de cada 100 euros que genera la economía española, dos proceden de LaLiga, alrededor de la cual se crean siete de cada 1.000 empleos que existen en España. A través de los 42 clubes (empresas) se crean 100.000 empleos y todo lo que rodea con 20.000 empleos directos e indirectos a partir de las operadoras de televisión, restaurantes... Cada año, a las arcas estatales le llegan más de 1.300 millones de euros por el sistema impositivo y es el sector de exportación que más divisas trae a España con la transmisión de los partidos de fútbol en más de 200 países con 77 territorios a lo largo del mundo. Su coste, 40 millones en satélites, contrasta con los 1.000 millones que revierte su retransmisión, de los que 400 van al Estado por el sistema impositivo y el resto al talento que reúne el fútbol que lo genera.

Tebas definió a LaLiga como más reguladora de la competición y gestora del activo, que como patronal al uso. La estrategia para su crecimiento y desarrollo está asentada en tres apartados: la evolución del mercado internacional, la estrategia digital al situarse y fijarse en todas las redes sociales del mundo y la acumulación de datos (el petróleo del siglo XXI) para mejorar el producto conociendo los gustos de los consumidores para fijar horarios de cara a tener mayor audiencia televisiva y asistencia en los campos. En este sentido, Tebas destacó que en la presente temporada habían aumentado un 7% la asistencia de aficionados a los campos y habían triplicado la audiencia en televisión en las últimas cuatro campañas. «No es un error lo de los horarios y las decisiones son buenas», argumentó, enfatizando que los ingresos de los clubes están cimentados en la gestión de LaLiga. «El 19% del presupuesto del Barça o el 20% del Madrid se debe a la gestión directa de LaLiga (contratos de televisión). El resto de los ingresos de la Liga Santander (Primera) son del 50%, del cuarto al octavo, y a partir del noveno más del 90%. El Numancia tiene un 81% de los ingresos a través de la gestión de LaLiga», expuso. La Segunda se reparte 150 millones del contrato televisivo y solo genera 40. «Cuanto más dinero ganen los de arriba, más ganan los de Segunda», recordó Tebas, empeñado en la lucha por la piratería ya que origina 250 millones de pérdidas.

«Un club influyente»

Al hablar del CDNumancia, Javier Tebas no tiene ninguna duda. «Se puede ser un gran club y no tener influencia. Y ser un pequeño club y ser influyente. El Numancia es una autoridad moral por su control económico», destacó el presidente de LaLiga, que contrastó dos modelos diferentes dentro del colectivo de clubes. «El Numancia es una autoridad moral, de pensamiento y de ejecución. Es un gran club con un modelo diferente, por ejemplo, al del Real Madrid, que si lo seguimos, nos vamos a la ruina. El Numancia tiene influencia por su autoridad moral», destacó Tebas, que aclaró su comodidad, la de LaLiga, dentro de la institución de la Federación Española, pero no con las personas que la componen. «No están preparados y están atrasados», señaló en relación a la relación que tienen cuando se habla de la industria del fútbol. El presidente de LaLiga recordó que tienen acuerdos con todas las federaciones y que ayudan económicamente con el 1% del contrato televisivo al Consejo Superior de Deportes (CSD) para pagar la seguridad social de los deportistas de otras disciplinas. En este sentido, próximamente se lanzará el proyecto de LaLiga Sport TV donde se podrá ver balonmano, baloncesto y la mayoría de deportes desde la órbita de LaLiga para potenciar otras disciplinas y acabar con la idea de que todo el dinero se lo queda el fútbol. «Trabajamos para que todas las federaciones crezcan porque todos somos industria del deporte», enfatizó Tebas, empeñado en la buena gobernanza del dinero para el crecimiento general.

Reus

«Ahora, la situación del Reus es de incertidumbre. Los jugadores son víctimas de una política errática y equivocada del Reus con ellos y con LaLiga a través de engaños con los documentos que nos presentan y a los jugadores. Por lo tanto, nosotros estamos con las víctimas. Desde LaLiga creemos que los jugadores tienen el derecho y nosotros la obligación a la estabilidad económica de la plantilla y de los empleados del club durante toda la temporada. Por eso no dejamos en agosto fichar a algunos jugadores porque ya sabíamos hacia dónde iba. Nuestra obligación es estar encima».

VAR

«El plan estratégico inicial establecía que el VARdebía estar instalado la próxima temporada en la Liga123. Puede que nos pongamos de acuerdo con la Federación para ponerlo en el play-off, pero lo debemos estudiar con el Comité de Árbitros y la Federación. Hay que tener cuidado porque se debe preparar, hay que homologar a los árbitros en el funcionamiento del VAR con muchos partidos para que conozcan el funcionamiento. No sé si nos dará tiempo antes del play-off, pero por mí, visto el éxito, me gustaría que esté cuanto antes».

Numancia

«La relación con el Numancia es buena. He estado con el nuevo presidente, Moisés Israel, he mantenido alguna reunión con el nuevo consejo de administración y la relación es muy buena. Está claro que le están dando continuidad. Apartir de esa continuidad, querrán implementar lo que pueden hacer en Soria. Cualquier cambio en un club hay que darle tiempo, años, para ver cómo terminan los proyectos. De momento, es de continuidad y creo que son conscientes de que ha sido un éxito lo conseguido por el Numancia».