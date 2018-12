Ganar desde la defensa

Para el C.D. Numancia, la expresión de ‘la mejor defensa es un buen ataque’ se le podría dar la vuelta ya que las cinco victorias de los rojillos en el presente campeonato han llegado cuando se ha dejado la portería de Juan Carlos a cero. Para los de Aritz López Garai parece que el mejor ataque es... una buena defensa. El domingo ante el Nástic de Tarragona la solidez defensiva fue un plus en el que se cimentaba un 3-0 que hasta la fecha es el marcador a favor más amplio.

El Numancia, a pesar de los tres tantos marcados al conjunto catalán, sigue teniendo déficit de goles ya que ha anotado 16 -una media de gol por partido- y ha recibido 18. En las dos últimas jornadas ante Rayo Majadahonda y Mallorca había sido incapaz de mantener su portal inmaculado y ello le penalizó con dos derrotas. Dos traspiés que llegaron por deméritos propios que por méritos del rival. Ante el Nástic se atajó esta sangría de goles en contra y por ahí empezó a sumar los tres puntos el Numancia.

Las anteriores victorias de los sorianos también llegaron cuando se mostraron firmes en defensa y cuando Juan Carlos no se tuvo que ir a recoger el balón a las redes. Ante Elche, Extremadura, Zaragoza y Tenerife el Numancia no recibió goles para así poder sumar de tres en tres. Los cinco triunfos ha llegado en un escenario como Los Pajaritos en los que los de López Garai están manteniendo el tipo en cuanto a puntos se refiere. En los otros tres partidos jugados en casa -Cádiz, Almería y Rayo Majadahonda- el Numancia vio perforada su portería para firmar un empate y dos derrotas.

La solidez defensiva se antoja vital para un Numancia que ofensivamente no acaba arrancar, para ser uno de los conjuntos con menos gol de la categoría. Esta firmeza en la zaga también se tiene que trasladar a los encuentros a domicilio y el próximo sábado en La Coruña llega una prueba de fuego ante el Deportivo.

Y es que fuera de casa se están encajando demasiados tantos (13 en ocho jornadas) y la línea a seguir tiene que ser la exhibida ante Osasuna y Granada en la que el Numancia no encajó para no volver de vacío de dos escenarios complicados como son El Sadar y Los Cármenes.

La victoria del domingo ante el Nástic ha tenido un efecto balsámico para un equipo rojillo que ahora navega en una situación más cómoda en la clasificación con 20 puntos. Los sorianos se han distanciado en cinco puntos de un descenso al que ha caído el Zaragoza y en el que continúan Reus, Córdoba y Nástic. El Numancia se ha colocado en la zona media de la tabla, con los mismos puntos que Almería y Rayo Majadahonda y a siete de los puestos de promoción de ascenso. Con 27 puntos, es el Mallorca el conjunto que marca la frontera de un play off en el que están Málaga. Albacete y Granada.

El Alcorcón, a pesar de perder en el Carlos Belmonte, sigue líder de Segunda. El Deportivo, próximo rival del Numancia, es segundo clasificado con 31 puntos. El equipo gallego es el más goleador de Segunda con 26 tantos.

Higinio y Nacho se estrenan como goleadores

Tanto Higinio como Nacho se estrenaron el domingo ante el Nástic de Tarragona como goleadores del Numancia en la presente temporada. Higinio hacía el 1-0 al adelantarse al la defensa del Nástic con un remate de cabeza. El murciano, que regresaba a la titularidad, erraba un penalti en la jornada séptima, concretamente ante Osasuna en el campo de El Sadar. Nacho, que también volvía a la titularidad después de la lesión para jugar en la banda izquierda primero y luego por la derecha, también marcaba su primer gol en la actual campaña liguera. El canterano cerraba el marcador con una buena volea dentro del área. Por otro lado, Saúl Ais Reig, árbitro del partido ante los tarraconenses, dio inicialmente a Mateu el gol en propia puerta de Albentosa y que significaba el momentáneo 2-0 a favor de los rojillos. Después rectificaba el acta para dar al central del Nástic como goleador en su propia portería. En el acta arbitral se indicaba que el goleador fue el jugador numantino cuando el centro lateral de éste no iba ni tan siquiera entre los tres palos. Fue la indecisión entre Becerra y Albentosa y que remataba a gol el defensa visitante.