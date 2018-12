Garai: «El partido ha sido de empate»

Aritz López Garai resumió el encuentro diciendo que «la niebla no ha influido. A los que ha podido influir es a los que lo han visto desde casa o han estado en la grada donde yo he estado. Los jugadores por dentro veían bien o creo yo que veían. Creo que en el resultado no ha sido decisivo. A partir de ahí no sé si lo mejor es suspenderlo o no. Lo mejor es acabar. Otra cosa es que no se hubiese podido ver pero hoy esto no ha ocurrido». Sobre los partidos fuera de casa dijo que «cuando empezamos perdiendo muchas veces, eso es por algo. Hoy no ha sido el ejemplo más claro. Hoy no ha pasado nada para empezar perdiendo. Sobre todo en una acción tan rocambolesca, con un corner que pasa a la altura de la cintura y acaba en gol. Nos está pasando más de lo normal fuera de casa. Esto hace que nos tengamos que exponer y jugar con mucha gente ofensiva en el campo. Tras el gol, el partido ha transcurrido por donde hemos querido. El partido es de empate. Los dos equipos han estado igualado. No ha habido ninguno mejor que el otro». Sobre Alain comentó que «su posicionamiento en el campo lo podemos repetir en otros partidos. Pape o Fran lo han estado haciendo en esa posición últimamente pero por causas del guión hoy le ha tocado a él y lo ha hecho fenomenal. Plantarse en Alcorcón con un centro del campo formado por Kako, Alain y Fran no es fácil, pero tenemos plantilla y personalidad para hacerlo».

Cristóbal Parralo

Cristóbal resumió el encuentro que «el resultado es el que es, hay que aceptarlo. Nos queda un punto menos para conseguir el objetivo. El parón nos va a venir bien. La sensación de cuando vas por delante en el marcador y te empatan y no logras los tres puntos te deja una sensación de perder dos pero hoy no hemos estado muy lúcidos, espesos, nos ha costado mucho. Hay que resetear y volver con más energía». Sobre la niebla persistente en el campo, el técnico comentó que «veía poco en el partido y sobre todo cuando el balón estaba en la otra banda pero si se ha continuado es que los árbitros han visto que se podía jugar. A nosotros a veces nos costaba seguir donde estaba el balón, era difícil seguirlo desde el banquillo. Al final el partido se ha disputado y ha sido lo que ha sido». Sobre el Numancia dijo que «cuando estoy en el campo me dedico a analizar a mi equipo. Yo ya sé que el Numancia es un equipo competitivo, con buenos jugadores y han hecho su partido, nosotros hemos intentado hacer el nuestro y la verdad es que nunca me gusta juzgar lo que hace el equipo rival». Respecto a los ánimos del vestuario por el resultado comentó que «el vestuario quería dedicarle los 3 puntos a la afición en el último partido en casa para poder estar todavía más arriba todavía pero lo único que hemos dicho es que hay que seguir, desconectar unos días para volver con energía y volver a la dinámica de trabajo».