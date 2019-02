Garai: «Es un juego y la suerte influye»

Aritz López Garai hacía un resumen del partido ante Osasuna en su comparecencia ante los medios e indicaba que « el primer tiempo muy nivelado, ellos con intensidad y ritmo, luego nos costaba pero bajábamos el balón al suelo. Luego la segunda parte ha sido nuestra pero existe el azar, última jugada, la gana Xisco a Pichu, se resbala Ganea y buen gol de Torres con empate, ese es el resumen. Es un balón frontal que no se puede entrenar pero sí tener siete contras claras y finalizarlas, tomar buenas decisiones, el fútbol es caprichoso, si empatas dices que el equipo cree y si te empatan que falta intensidad, esto es un juego y la suerte influye». Sobre la expulsión de Atienza comentaba que «la amarilla a Atienza es innecesaria, se ha equivocado, le ha sacado dos amarillas pero no debe cometer ese error». «Había un rival con intensidad grande, les he dicho que sin balón deberíamos igualarles pero sin balón no, si el partido es una ida y vuelta ahí nos manejamos peor y ellos te llevan a eso. Lo peor de todo es que un partido de esta intensidad te obligan a cambios, el único cambio no obligado ha sido el de Guillermo, veremos de cara a Extremadura. Esperemos contar con Derik pero ahora mismo es una duda seria». «Al final cuando te empatan te vas dolido y piensas que no debe ser, haciendo un análisis global sí es justo, cuando bajen las pulsaciones es un partido de dos equipos de poder a poder. Nosotros necesitamos el balón, sin el balón somos vulgares y con el balón somos mejores. La afición ha disfrutado con su equipo».

Arrasate

«Damos mucho valor al punto porque es un campo difícil, cuando empatas en la última jugada el mérito es mayor, hemos merecido el punto. Hemos hecho un gran primer tiempo jugando en campo rival, incomodando al Numancia y caprichos del fútbol hemos ido perdiendo, luego nos hemos hecho más largos y ellos han estado más cómodos pero teniendo esta afición teníamos que intentarlo y ha llegado», resumía Jagoba Arrasate. «Ojalá sea la suerte del campeón pero no creo en la suerte, en la segunda parte ellos han estado más cómodos que nosotros. No es la primera vez que empatamos en el último minuto. El equipo cree hasta el final, sin elaborar tanto pero va a al último balón con todo. Nos llevamos un punto valioso». Sobre su regreso a Soria señalaba que «encantado del cariño porque es recíproco, son tres años maravillosos y somos medio numantinos y gusta que la gente lo reconozca». «El punto nos da la posibilidad de seguir, hemos hecho cuatro de seis que no está mal y ahora tocan dos partidos en casa, ahora con nuestra afición». Respecto a las acciones polémicas aseguraba que «los jugadores me dicen que hay mano que es gol, luego lo veremos en la tele pero es difíci»l. Arrasate también se refería a su ex equipo y comentaba que «el Numancia es un rival complicado, en la segunda parte se ha visto que es difícil presionarles, secuencias de pases largos, es un equipo completo, es cierto que fuera les falta, ojalá logren la primera victoria fuera de Los Pajaritos».