Garai: «La idea era ganar aquí y sellar la salvación»

El técnico del CD Numancia, Aritz López Garai, compareció en la sala de prensa de La Romareda a la finalización del partido, con un punto más en la clasificación, pero con la salvación lograda por la derrota del Rayo Majadahonda en Oviedo. Un resultado que se conoció a la finalización del enfrentamiento del equipo soriano en Zaragoza y que alargó la espera de la tropa de López Garai para saber si estaban salvados. El técnico del Numancia destacó del partidos que «el equipo ha trabajado para conseguir la victoria pero al final no ha podido ser. El Zaragoza se estaba jugando ofrecer una buena imagen ante su afición en el último partido en casa de la temporada y no nos ha puesto las cosas fáciles. Hemos tocado bien la pelota y hemos llegado, con más presencia en el segundo periodo, pero no hemos podido convertir las ocasiones de gol», analizó. Además, añadió que «al final ha sido una alegría saber el resultado de Oviedo y que el equipo se queda otra temporada en Segunda división. Esta plantilla ha hecho un gran esfuerzo durante toda la temporada. La idea era ganar aquí para poder sellar la permanencia, pero aunque no lo hemos podido lograr estamos muy satisfechos», se congratuló el entrenador vizcaíno del CD Numancia.

Víctor Fernández

El técnico del Real Zaragoza, Víctor Fernández, comentó que «se ha jugado con voluntad de ganar. No se puede reprochar nada al equipo. Fuimos profesionales y hemos intentado ser competitivos. Tuvimos actitud y fuimos a ganar el partido para dar una alegría a nuestra afición. Hemos empatado, de poco sirve. Nuestra travesía por La Romareda no ha sido brillante. Quedan cuatro días para acabar la temporada, con un partido en Tenerife donde no nos jugaremos nada».«Con la alineación no quise levantar dudas de ninguna clase. Intentamos ganar para dejar claro que nuestra intención era esa, ofrecer una buena imagen a la afición y los tres puntos como despedida. Pero la victoria no hubiera tapado lo que ha pasado en esta temporada. El partido para el Numancia estaba complicado cuando ganaba el Majadahonda, según oía en su banquillo, y ellos han intentado agarrarse al partido hasta el último momento. Nosotros también. El encuentro ha acabado con decepción, por no poder darle un triunfo a la afición. El empate me deja insatisfecho», indicaba el veterano míster. El técnico del Real Zaragoza remarcaba que «el Numancia estaba hace unos meses a 180 minutos de alcanzar la gloria de Primera y ahora estaban al borde del pozo».