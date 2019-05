Garai: «La victoria es para nuestra afición»

«Lo primero dar las gracias a la gente porque cuando juegas con un ambiente como el de hoy todos los agradecemos y los primeros los jugadores. El equipo ha estado a la altura, la clasificación está como está y hay nervios y tensión pero lo han afrontado bien», indicaba Garai. «La primera parte bastante cerrada y el gol nos ha dado tranquilidad. Luego cuando mejor estaban ellos hemos logrado el segundo y los malos momentos que hemos podido pasar la gente nos ha aguantado, la victoria va por la gente porque son parte importante de la misma», añadía el míster del Numancia. «Cuando ha pitado el árbitro he tenido felicidad y desahogo. Queda mucha competición, sabíamos de la importancia de hoy. Ver a los jugadores la manera de celebrar el segundo gol dice mucho y la gente ha ayudado. Teníamos que llevar el partido a nuestro terreno sin que fuera lento, buscábamos ritmo alto y lo hemos logrado de inicio con Higinio y luego cuando se ha puesto el partido más tranquilo tenemos argumentos para combinar», señalaba. «Los últimos minutos hemos logrado que no pasara nada. Hoy el equipo ha mantenido la portería a cero y hemos cogido moral para ir a Oviedo e intentar ganar, cuando antes lo logremos mejor, ahora recuperarnos. Ha sido un partido que hemos sabido jugarlo, el equipo ha demostrado una madurez que me agrada».

Cristóbal

«Está claro que un equipo se jugaba mucho, nosotros hemos estado toda la semana diciendo que debíamos poner la misma intensidad. Habrá que analizar los motivos para saber por qué no hemos estado bien y saber los motivos para hacer este partido. No hemos tenido reacción. Muchas conducciones, pocas verticales y así es difícil ganar un partido». Con estas palabras comenzaba la rueda de prensa Cristóbal Parralo para explicar la derrota de su equipo en Los Pajaritos. «Ha sido una primera parte igualada donde el Numancia quería un juego más directo del que esperábamos. Sin ocasiones claras y justo la última jugada en un saque de banda recibimos centro y gol de ellos. Hemos intentado hacer cambios y modificar pero en ningún momento hemos dado sensación de peligro o acertados, poca profundidad, no hemos generado y a ellos después del segundo ya le valía y no le hemos inquietado», profundizaba el entrenador del Alcorcón en relación al desarrollo del choque. «El mensaje es lo que he dicho, molesto porque no hemos estado bien y nuestro objetivo es competir en cada partido, hemos estado lejos de ser el equipo que hemos sido durante toda la temporada», finalizaba el míster del conjunto madrileño.