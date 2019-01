Garai: «Me preocupa recuperar a los jugadores mentalmente»

«La lectura es bastante sencilla: cometemos un error a los tres minutos, somos capaces de empatar y ahí entramos con los córners en cólera, nos lanzan cuatro y nos meten dos», así resumía ayer Aritz López Garai el encuentro que el Numancia perdió ayer en el último minuto ante el Oviedo en Los Pajaritos. «No sé las veces que hemos tenido ocasiones, pero el fútbol nos da la espalda», lamentó. Y se mostró preocupado por «recuperar a los jugadores mentalmente» mientras no hay premio su merecimiento.

Sobre los tantos del Oviedo dijo que los tres goles rivales «tienen mérito, pero te hacen goles los centrales». Y se centró en el balón parado: «Cuando tienes a gente como Escassi, Viguera, Higinio, Atienza… poca solución si no sabemos defender con esa envergadura». Y lamentó que el último gol «lo hemos generado nosotros mismos». Las áreas, dijo, les están condicionando «en exceso».

Sobre Guillermo dijo que había tenido dos ocasiones «claras» y lamentó que «con once córners a favor, no consigues rematar y luego el rival con tres llegadas te hace tres goles». Y se mostró convencido de seguir con el fútbol de «sentirme protagonista con el balón y con ocasiones, luego materializarlas», «pese a que nos golpean más de la cuenta». «No me preocupa mirar para abajo, sólo pienso en intentar ganar y entrenar bien toda la semana, porque no tengo esa presión», concluyó.

Anquela

Juan Antonio Anquela, técnico del Oviedo, se quedó con la efectividad de los suyos al finalizar el Numancia-Oviedo ayer en Los Pajaritos: «Hemos creado cuatro ocasiones de gol y hemos logrado tres, dos a balón parado, es el camino, sumar de tres en tres y ser capaces de dar un pasito más». El entrenador, dijo, valora lo que hacen sus jugadores cuando se dejan la piel, pero advirtió que son «cándidos en muchas cosas»: «Hoy hemos tenido la fortuna de acertar al marco contrario. Hemos concedido cosas que no deberíamos. Hemos marcado en el noventa porque seguíamos insistiendo porque este equipo siempre va. No hemos sido capaces de mantener el segundo gol cuando mejor se nos había puesto el partido y al Numancia no le puedes conceder». Con ello, calificó el partido como «de los que peor hemos jugador, porque hemos desaprovechado muchas contras buenas. No obstante, «esto es la Segunda». Y añadió que «el Numancia estará más enojado que nosotros porque han sido a balón parado pero si hubiésemos tenido calma y tranquilidad en las contras no hubiésemos sufrido tanto».

En cualquier caso, se marcharon contentos «por sumar tres puntos y porque hemos empezado bien. Ojalá el equipo sume más puntos de los que ha logrado hasta ahora».