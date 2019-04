Garai medita dar continuidad al once

Las lesiones han condicionado muchas de las alineaciones de López Garai durante la temporada. En esta fase del campeonato, la lista en la enfermería es significativa por la cantidad y la identidad. Jugadores con muchos minutos de competición. De los más utilizados por el técnico. Unai Medina, Alain Oyarzun, Cristian Ganea, Nacho Sánchez y Guillermo Fernández se perderán el partido por razones médicas. Estas ausencias, algunas prolongadas de varias jornadas, tienen su respuesta a modo de sustitutos en compañeros que han jugado en ciertos casos solo cuando se ha presentado la necesidad. Markel Etxeberria es uno de los jugadores que ha ocupado un lugar en el equipo cuando Medina o Nacho no han podido alinearse. Esta tarde repetirá titularidad junto a Atienza, Carlos Gutiérrez y queda la duda de si Marc Mateu continuará en el carril zurdo. La baja de Ganea se ha cubierto con tres efectivos en diferentes momentos. Luis Valcarce, Ripa y Mateu pugnan por ese puesto y los tres están incluidos en la lista de convocados. La elección del lateral para el Nou Estadi es uno de los asuntos a resolver antes del enfrentamiento. El entrenador maneja esas tres opciones.

El que no ha entrado definitivamente en la convocatoria ha sido Derik Osede. El central no ha completado una semana normal de entrenamientos con el grupo. Sí se ha incorporado en las últimas dos jornadas al trabajo con sus compañeros, pero llegaba después de un par de semanas ausente por unas dolencias musculares. Se ha quedado descartado junto a los otros lesionados. Por delante de la línea de defensas, López Garai utilizó el pasado sábado a Escassi, Gus Ledes, Diamanka, Fran Villalba, Higinio y David Rodríguez. Las bajas de Oyarzun, Nacho y Guillermo dejan escaso espacio para la maniobra, aunque puede darse. Yaw Yeboah sería una de las alternativas y Borja Viguera, otra. También la entrada de Kako, recuperado tras una dolencia muscular, se presenta como una posibilidad más para el centro del campo. El navarro se lesionó justo cuando había recuperado su presencia en el once. Normalmente es un futbolista que participa desde el banquillo en la mayoría de los minutos que ha disputado hasta la fecha. Es complicado su presencia hoy después de la confianza que le está demostrando con el trío de centrocampistas formado por Escassi, Gus Ledes y Diamanka.

El entrenador asumió la posibilidad de dar continuidad al equipo, abriendo a la vez la opción de efectuar algún cambio sobre la base del grupo que venció al Granada. Higinio ocupó la titularidad partiendo desde el costado derecho, en parecida situación a la de Fran Villalba por la izquierda. David Rodríguez ocupó la punta del ataque y es el jugador de referencia desde su incorporación en el mercado de invierno. Las modificaciones podrían presentarse si el técnico busca por la derecha un jugador específico de banda, como es Yeboah. Habitual de las alineaciones titulares, se perdió una jornada por los compromisos de su selección olímpica y el pasado sábado participó en la recta final del enfrentamiento. Una alternativa más para el ataque numantino que también maneja la posibilidad de introducir a Viguera. Diferentes opciones para una idea de continuidad tras un resultado favorable.