Garai no quiere regalar

«Ante el Málaga no podemos regalar nada». Esta frase resume perfectamente la comparecencia de prensa de Aritz López Garai a tres días vista del encuentro ante el conjunto andaluz. El entrenador del C.D. Numancia, que no dio pistas sobre sus planes para confeccionar el once, espera que los suyos den continuidad a la buena actuación de Tenerife. El míster también se refirió a lo que resta de temporada y no tuvo problemas en reconocer que en estos momentos pensar en el play off de ascenso «es una quimera».

El Numancia viene haciendo demasiadas concesiones a sus rivales a lo largo del curso y López Garai quiere poner freno a estos regalos para tener más garantías de sumar los tres puntos ante el Málaga. Sabe de las características del rival y que cuando juega con el marcador a favor se siente fuerte y en raras ocasiones acaba cediendo en los partidos. «Tenemos que salir enchufados como en Tenerife», comentaba el de Basauri. Y es que el cuadro malacitano sabe jugar bien con el ‘viento a favor’, como ya lo hizo en la primera vuelta en el enfrentamiento ante los numantinos.

En La Rosaleda dos goles al inicio de cada parte fueron suficientes para que los puntos se quedarán en Málaga. «Desde la primera jugada con su primer gol ya no tuvimos chance en el partido», señalaba el vasco. Garai quiere minimizar la virtudes de un rival que tiene en los saques de banda de su central Luis Hernández un recurso ofensivo importante. «Coincidí con él en el Sporting de Gijón y no voy a decir que se subió por sus saques de banda pero sí que dio muchos puntos». Garai ha trabajado como frenar estas acciones e indicaba que «tenemos que ser aplicados y saber defender bien este tipo de acciones, que seguro se van a dar en el partido».

El preparador rojillo reconocía que espera un partido complicado ya que destacaba que el Málaga «no necesita jugar bien para ganar». Los malagueños llegarán a Los Pajaritos heridos después de perder el pasado lunes ante Osasuna. «Llegan necesitados de puntos si quieren seguir mirando al ascenso directo». Y es que el conjunto que entrena López Muñiz está a seis puntos de la segunda plaza y no puede ceder más terreno con el Granada, equipo que sigue a Osasuna en la clasificación.

El Numancia, por su parte, ve muy lejana la zona alta de la clasificación y cuando a López Garai se le preguntó por los objetivos del equipo en estos tres meses que restan de competición fue muy claro: «El objetivo es mantenerse en la categoría y estar en una zona tranquila. Lo que queremos es hacer 13 buenos partidos y no estar con agobios». Preguntado por la zona noble de la tabla, el técnico fue contundente al asegurar que «el play off es una quimera». Razón no le falta a Garai ya que su equipo está a una docena de puntos de la sexta posición que en estos momentos ocupa el Cádiz.

Con respecto al choque en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife, «en el que hicimos todo para ganar», apuntaba el míster, la alienación del Numancia tendrá varios cambios obligados por la baja de Oyarzun por lesión y la de Gus Ledes por sanción. El vizcaíno no dio pistas, aunque sí que dio varias alternativas para darle forma al once. Garai habló de meter por dentro a Villalba y jugar con Yeboah y Nacho en los extremos, e incluso se refirió a la opción de que Kako fuera titular. A lo que no hizo referencia el técnico fue a la posibilidad de jugar con dos delanteros y así cambiar de dibujo.

En el capítulo de bajas para recibir al cuadro costasoleño, el vasco daba por perdido a Mateu, que no está al cien por cien a consecuencia de la rotura de fibras en el sóleo que viene arrastrando desde hace unas semanas. Las buenas noticias llegan a través de Dani Nieto, del que el míster señalaba que ya está disponible para el choque de este lunes. Sin embargo, el jugador balear no pudo entrenar ayer al tener fiebre. Si se recupera Dani Nieto sí que podría ser la gran novedad en la lista de convocados que dé el lunes el entrenador numantino.

"Juan Carlos tiene mi confianza"

Juan Carlos no estuvo acertado el pasado domingo en el Heliodoro Rodríguez de Tenerife al fallar en el tanto de los canarios que puso cuesta arriba el partido al Numancia. El portero ha sido criticado a lo largo de la semana, aunque el entrenador numantino salía al paso de las críticas y tendía la mano a su jugador. «Juan Carlos tiene mucha experiencia y está curtido en 1.000 batallas. Tiene mi confianza y va a seguir jugando». Así de claro y de rotundo era López Garai a la hora de cerrar filas sobre su guardameta. «Pudo hacer más en el gol del Tenerife pero a lo largo de la temporada nos ha dado muchas cosas», añadía. Así, el balear seguirá siendo el hombre de Garai bajo los tres palos. En la otra portería, en la del Málaga, estará un viejo conocido de la afición numantina como es Munir. Sobre el meta melillense el técnico vasco del Numancia señalaba que «es un gran portero».